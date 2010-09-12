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Spor

GÜL, TÜRKİYE

12 Eylül 2010 01:00

-GÜL, TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇINI İZLEDİ İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Sırbistan ile yaptığı yarı final maçını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç de izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'na maçın başlamasından önce Sırbistan Milli Marşı okunurken gelen Gül, karşılamayı Sırbistan Devlet Başkanı Tadiç ile birlikte locadan takip etti. Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ile Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bagış da Cumhurbaşkanı Gül ve Sırbistan Devlet Başkanı Tadiç ile aynı locada karşılaşmayı izledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ise boyunlarında Türk Milli Takımı'nın atkılarıyla yan locada maçı takip etti.

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