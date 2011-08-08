-GÜL, TÜGİAD HEYETİNİ KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Genç İşadamlar Derneği (TÜGİAD) heyetini kabul etti. Tarabya Köşkü'ndeki kabule, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Coşkunkan ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü. TÜGİAD'dan verilen bilgiye göre kabulde, derneğin bu yılın kasım ayında İŞKUR-PERYÖN ve Bahçeşehir Üniversitesi ile ortaklaşa düzenleyeceği Genç İşsizlik Çalıştayı ele alındı. Cumhurbaşkanı Gül'den çalıştay için destek beklediklerini ifade eden TÜGİAD heyeti, Türkiye ekonomisinin konuşulduğu, sivil toplum temsilcileri ile paylaşıldığı platformlarda yılda 300 bin kişiye istihdam sağlayan TÜGİAD'ın yer alması konusunda beklentilerini aktardı. G20 Genç Girişimciler İttifakı'nda icra kurulunda temsil edilen TÜGİAD, G20'de de Cumhurbaşkanı Gül'ün desteğini talep ederek, 2012'nin Türkiye'de girişimcilik yılı ilan edilmesi isteğini ifade etti.