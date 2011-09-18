Gül: Terörü bitirmek için her yol denenir

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT ile PKK arasındaki görüşmeye dair yaptığı değerlendirmede, istihbarat teşkilatının böyle bir konuyla uğraşıyor olmasından daha tabii bir şey olamayacağını söyledi. Gül, "Amaç terörü bitirmektir. Terörü bitirmenin bütün yöntemleri bir strateji çerçevesi içerisinde yürütülür" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Almanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının MİT-PKK görüşmesine ilişkin sorularını yanıtladı. MİT ile terör örgütü PKK üyeleri arasında gerçekleştiği iddia edilen ses kaydının basına yansımasından sonra yaşanan tartışmaların hatırlatılması üzerine Gül, "Her devletin bu tip süreçler, bu tip görüşmelerle ilgili kurulu vardır" yanıtını verdi. Gül, "MİT'in Türkiye'nin en önemli meselesi olan, böyle bir konuyla uğraşıyor olması ve bunun içinde olmasından gayet tabi bir şey olamaz. Amaç terörü bitirmektir. Terörü bitirmenin bütün yöntemleri, bir strateji içinde yürütülür. İstihbarat teşkilatı da üzerine düşeni yapar" diye konuştu.





Almanya ziyareti hakkında da bilgiler veren Cumhurbaşkanı Gül, bu ziyaretin 9 yıl aradan sonra Almanya'ya gerçekleştirilen en üst düzeyli resmi ziyaret olduğunu söyledi. Ziyarette kendisine, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün yanı sıra milletvekilleri ile basın ve akademi dünyasının temsilcilerinin eşlik edeceğini belirten Gül, "Türkiye ile Almanya arasında gücünü tarihten alan çok yakın dostluk ve ittifak bağları mevcuttur. Almanya ile büyük önem atfettiğimiz çok boyutlu işbirliğimiz her alanda çeşitlenerek hızla gelişmektedir. Ancak ben bu ziyaretimde, geleneksel işbirliği alanlarımıza ilaveten, özellikle bilim, teknoloji, AR-GE, enerji, çevre, eğitim ve kültür konularına da ağırlık vereceğim" dedi.