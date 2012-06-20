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Gül: Terörle diz çöktüremezsiniz

Hakkari'de 8 askerin şehit edilmesini değerlendiren Gül, "Terörle milleti diz çöktürüp, bir şeye zorlar mıyız' kafası büyük bir hatadır. arihi bir yanılgıdır. Dünkü olaylar çok tesadüfi olaylar değildir" dedi

20 Haziran 2012 19:10

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Dağlıca'da şehit olan 8 askerle ilgili olarak bölge insanının terörle arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dağlıca'da meydana gelen hain saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şunları söyledi: " Dünkü olaylar çok tesadüfi değil, teröre taviz verilmeyecektir. Saldırıya hemen karşılık verildi. Birçoğu da zararsız hale getirildi. Terörle hiçbir yere varılamaz. Kürt meselesi ile terör meselesi birbirinden çok farklıdır. Teröristler hep kullanılmışlardır, bugün de böyledir. Bölgedeki bütün vatandaşlarımız terörle aralarına mesafe koymak durumundadır. Sonuna kadar teröre taviz verilmeyecektir. Hayatını kaybeden bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum."

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