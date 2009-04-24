Gül, telefonda Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün bugün akşamüstü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaparak, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi süreci dahil, Kafkasya bölgesindeki gelişmeler konusunda istişarede bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, "İki devlet başkanı arasında geçen haftalar içinde gerçekleşen istişarelerin bir devamı niteliğindeki görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki geleneksel anlayış, dayanışma ve yakın işbirliğinin önemi teyit edilmiş, bunun bölgenin istikrar ve refahına da katkıda bulunacağı tespiti yapılmıştır" ifadesine yer verildi.



'Aliyev'le sürekli temas halindeyiz'



TBMM'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle verilen resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Gül, Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şöyle konuştu:



"Bütün aktörleri düşünürseniz... Bunlara biraz şöyle siyasetin dışında bakarsanız, bunun ileride çok takdir edileceği kanaatindeyim. İnşallah başarılı olur bütün bunlar. Ayrıca, Sayın Aliyev'le sadece bugün değil, sürekli temas halindeyiz. Biliyorsunuz 3 kez Bakü'yü ziyaret ettim. 2-3 hafta içerisinde çok sayıda uzun görüşmelerimiz oldu. Bunların hepsi de gayet güzeldir. Aramızda herhangi bir şekilde yanlış anlama da yoktur. Dolayısıyla, söylediğim gibi, bütün bu yapılanlar, hem Türkiye hem de Azerbaycan içindir. Bunların hepsi başarılı olursa inanıyorum ki bunlar, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve bütün Kafkasya bölgesinin faydasına olacaktır."





