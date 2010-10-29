Gül, tebriklere Twitter'dan teşekkür etti

T24 - 29 Ekim hem Türkiye Cumhuriyeti için, hem de Cumhurbaşkanı Gül için "doğumgünü" niteliği taşıyan bir tarih.



Yoğun biçimde çifte kutlama mesajları alan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tebriklere Twitter sayfası aracılığıyla teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı konuyla ilgili ilk 'tweet'inde şu ifadelere yer verdi: "Mesaj gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarım".



Abdullah Gül ilkine müteakip ikinci bir 'tweet' de yazdı: "Bugün benim için çok özel bir gün. Hem doğum günüm hem de Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü. Bu konuda çok sayıda tebrik mesajı okudum".





