Gül: Taş atan çocuklar bu kez gül attı

T24 - Cumhurbaşkanı Gül Balıkesir gezisinde uçakta, Diyarbakır gezisindeki yoğun sevgi için, “Nasıl davranırsanız öyle karşılık alırsınız. Taş atan çocuklar bu kez gül attı” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül’ün, çıkarılan öğrenci affından yararlanarak üniversiteye dönüp dönmeyeceğini kendisinin de merak ettiğini belirterek, “Hayrünnisa Gül Hanım ile ilgili gazetelerde son YÖK affı konusunda sanki kendisine özel af çıkmış gibi yansımalar oldu. Bu çok yanlış bir şey. Üniversiteye dönüşü konusunda ne yapacağını ben şu anda bilemem. Ben de merak ediyorum. Af meselesiyle ilgili kararda atacağı adım kendisine aittir” dedi. Tahliye kararlarının kendisinin de vicdanını sızlattığını, konuyu takip ettiğini kaydeden Gül, bu kişilerle ilgili istihbarat faaliyetlerinin artırılması için MİT ve emniyete talimat verdiğini açıkladı. Son Diyarbakır gezisinde kendisine sokaklarda gösterilen yoğun sevgi ile ilgili olarak ise Gül, “Halkınıza, çocuklara nasıl davranırsanız öyle karşılık alırsınız, Diyarbakır’da da öyle oldu. Başından beri şefkat ve içten sevgi gösterdik. Taş atan çocuklar bu kez gül attı” dedi.

Yurt çapında tüm illeri ziyaret planı çerçevesinde Balıkesir’e giden ve özel uçağında Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'e Gül, önemli açıklamalarda bulundu. Balıkesir’de de halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Gül şunları söyledi:



Diyarbakır’da da aynı sevgi vardı

“İnanın Balıkesir’de gördüğümüz sevginin aynısı Diyarbakır’da da vardı. İçinden gelerek sokaklara dökülmüş kadın, çocuk, herkes, buradaki yürekten sevginin aynısını gösterdi. Diyarbakır yolundayken Bağlar semtinde durmak ve halkla kucaklaşmak istediğimi söyledim. Bana, arkadaşlar potansiyel riskleri nedeni ile Bağlar semtinde kendilerinin bile durmakta tereddüt edeceğini ve asla müsaade edemeyeceklerini söylediler. Ben de, ‘Ne demek, oradaki halkımızın batıdaki halkımızdan ne farkı var? Hepsinde aynı sevgi vardır’ diyerek ısrar ettim. İnince çocukları kucakladım, insanlarımızla konuştum. Pırıl pırıl çocuklar hepsi bana bakıyordu. Arabamızın üzerini attıkları güllerle doldurdular. ‘O taş atıyor, bunlardan bir şey olmaz’ denilen çocuklarımız bu kez gül attı. Ama bu işin gerçeği bu. Uçaktan inince ilk karşılaştığımız köyde, ‘Halhalca’nın da Cumhurbaşkanı Hakkâri’nin de Cumhurbaşkanı’ diye pankart asmışlar sağolsunlar. İşte aynen böyle olmalı. Hakkâri’de de, Diyarbakır’da da, Balıkesir’de de Trabzon’da da, Adana’da da halk kendisine sahip çıktığı için devletine sahip çıkmalı. Diyarbakır’da da bize gül atan eller hep bu mantıkla yaklaştı.



Amacım daha çok gitmek

Hep bu inanca sahip oldu. Taş atan ellerin, gül atabileceğini gösterdi. Devletin hep halkının yanında olduğunu, kimseye düşman olmadığını yürekten hissettirirseniz, onlara daha çok sahip çıktığınızı gösterirseniz daha da önemlisi Diyarbakır’da ve o bölgede, halka Türkiye’nin diğer bölgelerinden hiçbir farkı olmadığını gösterirseniz sorunun önemli bir bölümünü çözmüş olursunuz. İnanın Balıkesir’deki koruma sayım neyse Diyarbakır’daki de aynısıydı. Amacım önümüzdeki dönemde o bölgeye daha fazla gitmek ve halkla içiçe olabilmek. Ama yapmamız gereken çocukların sadece yanağını göstermelik olarak sevmek değil, şefkatle kucağınıza almak, sarmaktır.”



MİT ve emniyete terör talimatı

SON yargı kararları çerçevesinde serbest kalan çeşitli terör örgütü üyeleri konusunda benim de vicdanım tabi ki sızladı. Yakından takip ediyorum. Hatta bu konuda önceki gün MİT ve emniyete, bu şahıslarla ilgili istihbarat faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmaları talimatı verdim.



Yargı mensupları dışarı gitmeli

Yüksek Yargı mensuplarının da yurtdışında kamu görevlileri gibi kısa süreli de olsa eğitim görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün askeri, polisi, kaymakamı, valisi, büyük bölümünü yurtdışına gönderiyoruz. Bu konuda ben de gitmelerini arzu ediyorum. Hatta girişimde bulundum.