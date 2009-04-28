Gül, 'Taksim krizi'ne el koydu

Cumhurbaşkanı Gül, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama isteğiyle ilgili yetkililerle görüşme yapacağını açıkladı.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama taleplerinin düşünülmesi gerektiğini söylediğini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Gül, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ve TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı'yı, Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, bir süre görüştü.



Başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama taleplerini Gül'ün nasıl karşıladığına ilişkin soruları üzerine Çelebi, “Taleplerimizi, genelde objektif olarak değerlendirdi, düşünülmesi gereken bir talep olduğunu söyledi” dedi.



Gül'ün, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce de bu yönde iradesi olduğunu ifade eden Çelebi, “Cumhurbaşkanı bu konuyu Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemine getirecek mi?” sorusunu, “İlgililerle görüşeceğini söyledi” diye yanıtladı.