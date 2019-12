-GÜL TACİKİSTAN'A YARDIM İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tacikistan'a 1,5 yıl önce gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında ülkenin Cumhurbaşkanının iş adamlarına ''gelin buralara yatırım yapın'' şeklinde çağrıda bulunduğunu hatırlatarak, ''Ben çok yakından takip ettim ve hep teşvik ettim. Bazılarınız çok iyi bilirsiniz. 'Bu ülkeye ilgi gösterin ve bu ülkeye yatırım yapın' diye... Şimdi görüyorum ki bazı neticeler var ama bunlar yeterli değil'' dedi. Gül, TUSKON tarafında düzenlenen ''Türkiye-Tacikistan Ticaret ve Yatırım Forumu''nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Tacikistan'ın dost, kardeş kültürleri, inançları, dinleri, gelenekleri bir olan iki ülke olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek, her bakımdan çok daha ileri noktalara ulaştırmanın hem kendisinin hem Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ideali ve özlemi olduğunu söyledi. -''ŞEB-İ ARUS'U BERABER YAPACAĞIZ''- Cumhurbaşkanı Gül, ''İnşallah başka bir vesileyle ki o vesile Şeb-İ Arus... Değerli kardeşimi Konya'da da misafir etmeyi arzu ediyoruz. Bu sene kısmet olmadı, işlerinin yoğunluğu sebebiyle gelemedi ama önümüzdeki yıl Konya'da Şeb-i Arus'u beraber yapacağız'' dedi. -''TACİKİSTAN HALA BAKİR BİR ÜLKE''- Bu ziyarette Tacikistan'a yatırım imkanlarının çok olduğunu konuştuklarının altını çizen Gül, şöyle devam etti: ''Hala bakir bir ülke... El değmemiş madenleri çok. Yeraltı zenginlikleri çok. Asya'nın sularının yüzde 60'ı Tacikistan'dan kaynaklanmaktadır. Tacikistan çok dağlık. Arazisinin yüzde 90-95'i dağlık. Tarım arazisi az ama bu dağlık arazileri bir taraftan sulara, yağmurlara, karlara, buzullara ev sahipliği yapmakta diğer tarafta toprağın altında zengin madenlere sahip olmaktadır. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı sizlere çok güçlü çağrıda bulunmuştu. 'Gelin buralara yatırım yapın' diye... Ben çok yakından takip ettim ve hep teşvik ettim. Bazılarınız çok iyi bilirsiniz. 'Bu ülkeye ilgi gösterin ve bu ülkeye yatırım yapın' diye... Şimdi görüyorum ki bazı neticeler var ama bunlar yeterli değil.'' Gül, Tacikistan'ın çok zengin mermer rezervleri ve su kaynakları bulunduğunu, su kaynaklarından dolayı da her türlü enerji yatırımlarına, küçük-büyük santrallere çok ihtiyacı olan ve bunları teşvik eden bir ülke olduğunu ifade ederek, ayrıca güneş enerjisinin kolaylıkla değerlendirilebileceğini vurguladı. -''GELSİNLER, BURASI ONLARIN EVLERİ GİBİDİR''- Abdullah Gül, şöyle devam etti: ''Tarımla ilgili dünyanın en güzel meyveleri bu ülkede yetişiyor. Ama bunların ekonomiye kazandırılması, bunların gıda teknolojisi vasıtasıyla daha ekonomik faaliyet haline dönüşmesi için çok büyük bir potansiyel var. Bütün bunlar iş adamlarını bekliyor. Sizler iki şeye bakarsınız. Bir; oranın ev sahibi size 'gelin' diyor mu, kucağını açıyor mu, gittiğinizde kendinizi güvende, emin hisseder misiniz? Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı burada. Ne zaman görüşsek, konuşsak, hep 'gelsinler, burası onların evleri gibidir' der. Size her türlü desteği o ülkenin Cumhurbaşkanı güçlü şekilde veriyor. Bu, büyük bir avantaj. İkincisi; imkan ve potansiyel var mı? İmkan ve potansiyel de çok gerçekten... Orta, küçük, büyük her seviyede çok büyük yatırım imkanları var. Çok da ihtiyaç var.'' -''YETER Kİ SİZ İLGİ GÖSTERİN UĞRAŞIN''- Tacikistan'da iş adamlarına ortamı hazırlayan imkanlar bulunduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti: ''Oradaki Türk okulları size her türlü tercümanlığı, aracılık, iletişim desteğini verirler. Yenileri de açılacak. Bütün bunlar çok değerli, büyük faaliyetler. Bu faaliyetlerin de değeri bilinmektedir. İşte bunlara ekonomik faaliyetleri de eklememiz lazım. Ekonomik faaliyet, her iki ülkenin halkını zenginleştirir. Bunlar hükümetler tarafından daima desteklenir. Önünüz daima açıktır. Yeter ki siz ilgi gösterin, uğraşın ve kendi alanlarınızda tecrübelerinizi buralara taşıyın. Sayın Cumhurbaşkanı ve benim burada olmam, size bu çağrıyı yapmamız bizim bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu göstermektedir.''