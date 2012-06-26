Gül: Suriye'nin yaptığı kesinlikle sineye çekilmeyecektir

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'nin Türk askeri uçağını düşürmesine ilişkin, ''Kesinlikle bu olay sineye çekilmeyecektir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. yıl dönümü zirve toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye ile Suriye arasında yaşanan gerginliğin zirvede ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine Gül, bu konunun bu zirvede hiç ele alınmadığını, bu zirvenin konusu olmadığını, bunun ekonomik işbirliğiyle ilgili bir zirve olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, ''Bugün Suriye'ye ilişkin NATO'nun bir toplantısı oldu. NATO toplantısının sonucundan Türkiye tatmin oldu mu?'' şeklindeki sorusuna karşılık da şunları kaydetti:

''Bu olayla ilgili yeteri kadar açıklama yapıldı. Bütün detaylar açıklandı. Şu anda artık net olarak her şey ortada ki, bizim bu keşif uçağımızın Suriye'ye karşı bir hasmane tutumu söz konusu değildi. Ayrıca bugün Suriye'de yaşanan olaylarla da ilgili özel bir misyonu yoktu. Bu uçağımız rutin bir uçuş yapıyordu. Zaten tersi olmuş olsaydı, ona göre koruma verilirdi, ona göre donatılmış olurdu. Ama uluslararası sularda bu uçağın başına gelenler, Suriye silahlı kuvvetlerinin nasıl bir paranoya içerisinde olduğunu gösteriyor, nasıl bir telaş içerisinde olduğunu gösteriyor. Uluslararası camianın dayanışmasını takdirle karşılıyoruz. Kesinlikle bu olay tabii ki sineye çekilmeyecektir.''