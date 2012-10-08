Gül: Suriye'deki durumun böyle devam etmesi kesinlikle beklenemez

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Suriye'deki bu durumun böyle devam etmesi beklenemez, kesinlikle beklenemez. Dolayısıyla eninde sonunda bir değişiklik, geçiş olacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, Estonya Büyükelçisi'ni kabulünün öncesinde gazetecilerin, Suriye'de yaşananlara ilişkin sorusunu yanıtladı. Gül, Suriye'de şu anda en kötü senaryoların gerçekleştiğini söyledi.

Suriye halkının acı çektiğini, orada yaşananların Türkiye'yi de etkilediğini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

''Kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Dolayısıyla böyle bir süreçte, hükümetimiz, Genelkurmay Başkanlığı'mız ile devamlı istişare içindeyiz. Ne gerekiyorsa onlar da gördüğünüz gibi anında yapılıyor zaten. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek. Suriye'deki bu durumun böyle devam etmesi beklenemez, kesinlikle beklenemez. Dolayısıyla eninde sonunda bir değişiklik, geçiş olacaktır. Ama bütün arzumuz şu: Daha çok kan dökülmeden ve Suriye kendi kendini daha çok harabeye çevirmeden bunun olması ve uluslararası camianın da burada gayet etkin şekilde davranması şarttır diye düşünüyorum.''