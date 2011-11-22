-Gül: Suriye'de en kötü senaryoya hazırlıklıyız LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'de en kötü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Bu çağda otoriter rejimler ve tek parti yönetimleri artık kabul gören bir şey değil" dedi. İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Gül İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği demeçte, Suriye'deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bölgede mutlu, güçlü ve istikrarlı bir Suriye istediklerini ifade eden Gül, "Suriye bizim komşumuz ve tarihi bağlarımız var ancak şu açık ki bu çağda, otoriter rejimler ve tek parti yönetimleri artık kabul gören bir şey değil, öncelikle o ülkenin insanları tarafından, sonra bölge ve dünya tarafından. Dolayısıyla gerekli reformların gerçekleştirilmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla Suriye'de değişim gerekli" diye konuştu. Suriye halkının özgürlüğü, temel hakları ve doğru ekonomik politikaları hak ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, "Suriye rejimi ne yazık ki halkın bu isteklerini karşılamadığı için, halk şu anda isteklerini açıkça ortaya koyuyor, sokağa çıkıyor ve meşru taleplerini savunuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkesinde reform yönünde somut adımlar atmaması konusunda, "Ne yazık ki, çok az ve çok geç. Dolayısıyla, güvenimiz artık yok" dedi. Suriye'nin iç meselelerine müdahale etmek istemediklerini belirten Gül, ancak olanlara kayıtsız kalınamayacağını vurguladı. "Beşşar Esad'ın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Gül, "Bir kişi ve devlet başkanı değil, rejim ve yapı değişikliğinin" gerekliliğini vurguladı. Gül, Suriye konusunda "En kötü senaryoya hazırlıklıyız" derken, BBC muhabirinin, "Bu ne anlama geliyor?" sorusuna, "Umarım bu olmaz" yanıtını verdi. "Örneğin Türkiye'nin dahil olacağı tampon bölgeler oluşturma konusunu ihtimal dışı bırakmıyor musunuz?" sorusuna ise Gül, "Dışarıdan müdahalenin doğru olduğunu düşünmüyoruz" diyerek cevap verdi. BM ve Arap Birliği'nin konuya ilişkin olası desteğinin sorulması üzerine de Abdullah Gül, Arap Birliği'nin çarşamba günü bir araya geleceğini ve nasıl bir karar alınacağına bakılması gerektiğini söyledi. Bazı kişilerin "Osmanlı döneminde Türkiye bölgesinde büyük bir güçtü ve Türkiye yeniden dünyanın bu bölgesinin merkezinde olacak" yorumları yaptığının hatırlatılması üzerine de Gül, "Tarihimizle tabii ki çok gurur duyuyoruz. Ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz. Bölgede gizli bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.