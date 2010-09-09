-GÜL SOYUNMA ODASINDA TEBRİK ETTİ İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Slovenya'yı yenerek yarı finale yükselen (A) Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından millilerin soyunma odasına giden Cumhurbaşkanı Gül, Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarı finale yükselme başarısı gösteren ''Ay Yıldızlılar''ı kutladı. Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, basketbolculara yönelik yaptığı konuşmada, ''Gerçekten muhteşem bir oyun ortaya koydunuz. Çok centilmence bir mücadele oldu. Umarım bu başarıyı sonuna kadar götürürsünüz. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı. Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk'ün ise (A) Milli Takım oyuncularına, ''İyi bir mücadele gösterdiniz. Seyirci desteği mükemmeldi. Umarım bu başarınızı ilerleyen maçlarda da sürdürürsünüz'' dediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün soyunma odası ziyaretinden Milli Takım oyuncularının çok mutlu oldukları ifade edildi.