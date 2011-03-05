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Gül: Sosyal medyanın engellenmemesi için çalışacağım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Blogspot'un kapatılmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Blogspot'un kapatılmasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.


Geçtiğimiz hafta yaptığı Mısır seyahati sırasında gerçekleştirilen halk devriminde sosyal medyanın gücüyle bir kez daha yüzlaştiğini söyleyen Abdullah Gül, Digitürk'ün açtığı dava nedeniyle kapatılan Blogspot için girişimlerde bulunacağını açıkladı. İşte Abdullah Gül'ün Twitter'dan yaptığı o açıklama:

"Sizin de takip ettiğiniz gibi gecen hafta Kahire’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretin siyasi önemi bir yana, halk devriminin ateşleyicisi gençlerle yaptığım toplantı çok ilginç oldu.Mısırlı gençler, sosyal medyanın gücünü o kadar etkin kullanmışlar ki, eski yöneticilerin tedbir almasına bile fırsat kalmamış. Öyle ki ben kendileri ile konuşurken bir taraftan hepsinin masa altından parmaklarının çalıştığını gördüm. Hatta sonradan öğrendim ki, oğlum Ahmet de on binlerce kilometre öteden, benim gençlerle yaptığım toplantıyı sosyal medya kanalıyla takip etmiş. Bu olayla bir kez daha şu kanaatim pekişti: İletişim teknolojilerinin eriştiği bu güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil. Blogların kapatılmasıyla ilgili de çok mesaj alıyorum. Anladığım kadarıyla bu alandaki hukuk gözden geçirilmeli ve kurallar toplu cezalandırmalara fırsat vermeyecek şekilde değiştirilmeli. Bu yönde gereken girişimlerde de bulunacağım."



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