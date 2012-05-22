Cumhurbaşkanı Gül'den Hollande'a: Türkiye ile ne derdiniz var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sarkozy döneminde bozulan Türkiye - Fransa ilişkilerini, NATO zirvesinin yapıldığı Şikago'da yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'la konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüşmesiyle ilgili olarak, ''Kendisine çok açık söyledim, 'Sizin ne derdiniz var Türkiye ile' dedim. 'Hangi konuda çıkar çatışmamız var, şu konuda sizin ve bizim çıkarımız çatışır, düşman gibi davranırız birbirimize, var mı böyle bir şey? Yok. Dolayısıyla, yeni bir sayfa açmak, yeni bir dönemi başlatmak yerinde' dedim'' diye konuştu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Gül, ''Doğrusu (önceki Cumhurbaşkanı Nicolas) Sarkozy'nin tersine bir durum var ortada. Hollande, Türkiye'nin Asya'da, Afrika'da, mağrip ülkelerinde, başka yerlerde ne kadar çok referans verilen bir ülke haline geldiğini görmüş vaziyette, Türk ekonomisini takip ediyor. Dolayısıyla, eminim ki doğru dürüst bir değerlendirme yapacaklardır kendileri ve süratli bir şekilde ilişkilerimiz değişebilir'' dedi.

Gül, Fransa'nın Hollande ile görüşmesinde ''Fransa'nın Türkiye'ye yönelik tavrında yumuşama görüp görmediğine'' dair soru üzerine, şunları söyledi:

''Ben kendisine çok açık söyledim, 'Sizin ne derdiniz var Türkiye ile' dedim. 'Hangi konuda çıkar çatışmamız var, yani şu konuda sizin ve bizim çıkarımız çatışır, düşman gibi davranırız birbirimize, ne var' dedim, 'Var mı böyle bir şey? Yok. Dolayısıyla, yeni bir sayfayı açmak, yeni bir dönemi başlatmak yerinde. Ama eğer bizim bilmediğimiz bir şey varsa, söyle. Yani senden önceki başkan Sarkozy'nin kendi tavırları vardı. Ne demek, 20 yıl geçmiş, Fransa'dan Türkiye'ye daha bir devlet ziyareti yapılmıyor, yani düşman mı Türkiye. Ne oluyor, eğer varsa bilmediğimiz bir şey, söyle' dedim.

Doğrusu Sarkozy'nin tersine bir durum var ortada. Bunların hep farkında olduğunu gördüm. O da gayet açık seçik, gayet samimi bir şekilde konuştu. Sarkozy'i çok iyi bildiğim için bu mukayeseyi yapabiliyorum, kendi çıkarlarına doğrusu, ekonomik olarak çıkarlarına, siyasetçi olarak çıkarlarına.

Bir de şunu gördüm ki Hollande, Türkiye'nin Asya'da, Afrika'da, mağrip ülkelerinde, başka yerlerde ne kadar çok referans verilen bir ülke haline geldiğini kendisini görmüş vaziyette, kendisi söyledi bana. Türk ekonomisini takip ediyor. Dolayısıyla, eminim ki doğru dürüst bir değerlendirme yapacaklardır kendileri ve süratli bir şekilde ilişkilerimiz değişebilir. Yani, bir sebebi olması lazım, öyle değil mi? Sınır meselesi mi var? Bir yerde bir şey mi var veyahutta aramızda çözülmemiş bir problem mi var? Bir şey yok ki, yani bunları böylece söyledim kendine.''

Hollande'nin seçim öncesinde belirttiği ''Türkiye'nin AB üyeliği karşı olmadığı'' yönündeki sözlerini tekrarlayıp tekrarlamadığına ilişkin soru üzerine de Gül, ''Tabi, tabi, o konularda rahat bir adam'' dedi.