Gül, şehit yakınları ve gazilere iftar verdi

Cumhurbaşkanı Gül, şehit yakınları ve gaziler için Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde iftar verdi.

Konuklarını eşi Hayrünnisa Gül ile resepsiyon salonunun girişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı konuşmada, bir iftar sofrasında şehit yakınları ve gazilerle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Konukların gelişinden onurlandıklarını ifade eden Gül, şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı üzüntüyü kendilerinin de hissettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ne zaman bir şehit haberi olsa başta muhakkak ki bunu ilk duyan komutanları olmak üzere, bize ulaştığında hepimiz sizler kadar bunun acısını duyarız ve hiç zannetmeyin ki bu acılar sadece düştüğü yeri yakar. Hepinizin acılarını hep çekeriz ve içimizde hissederiz. Türkiye'nin dört bir yanından, 52 vilayetten buraya teşrif ettiniz. Zahmet edip geldiğiniz için, bizleri, hepimizi onurlandırdığınız için hepinize tekrar tekrar çok teşekker ediyorum."

Gül, devletin, milletin şehit yakınlarını ve gazileri hiçbir zaman unutmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için hediye ettiniz. Sizler, en çok sevdiklerinizi bu ülke için feda ettiniz. Dolayısıyla bu millet, bu devlet kadirşinastır ve hiçbir zaman sizleri unutmayacaktır. Burada birçok misafirim olur ama şuna samimiyetle inanın ki bu misafirlerimizin içerisinde en değerlileri, en aziz olanları sizlersiniz. Çünkü sizlerin hakkını hiçbirimiz hiçbirimiz hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanlığından devletin bütün katlarına, Meclisimiz, hükümetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, komutanlarımız hepsi sizlere sahip çıkmak için, sizlerin bu hatıralarınızı unutmamak için hepimizin elimizden geleni yaptığımızdan da emin olmanızı isterim."

Türk milletinin tarih boyunca vatanı, milleti, inançları için yeri geldiğinde canını vermekten geri durmadığını anlatan Gül, onun için şehitlik mertebesinin aziz olduğunu belirtti. "Şehitler ölmez bizler için" diyen Gül, bundan dolayı Türk milletinin gururla bu günlere geldiğini dile getirdi.

Gül, 30 yıldır Türkiye'nin bölünmezliği, birliği ve bütünlüğüne tehdit olanların teröre başvurduklarını belirterek, bunların karşısında Türk ordusu ve emniyet teşkilatının bunlara fırsat vermemek için büyük mücadeleler verdiğini vurguladı. Gül, "Bu mücadelenin neticesindedir ki hedeflerine ulaşamamışlardır" diye konuştu.

Terörle mücadelede bütün yolların denendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

"Bütün yollar denenirken son dönemde samimi bazı gayretlerin olduğunu da biliyorsunuz. Ümit ederiz ki bu gayretler olumlu neticelerini verir. Bu ülke hepimizindir. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle herkes istediği yerde yaşayabilir. Herkes istediği yerde oturabilir. Bu ülkenin bütün vatandaşları birbirine eşittir. Hiçbirinin birbirine üstünlüğü yoktur. Bütün arzumuz ülkemizde huzurun, barışın, kardeşliğin pekişmesidir. İnşallah bundan sonra bu davetleri bu şekilde yapmam, başka şekilde yaparım. Bütün arzumuz budur."

Şehit yakınları ve gazilerin istekleri ve dilekleri bulunabileceğini belirten Gül, bu isteklerin, kendisi dahil olmak üzere, bulunulanı yerdeki kaymakam, emniyet müdürü ve komutanlara iletilebileceğini kaydetti. Gül, "Herkesin talimatı, sizlerin, hepimizin başımızın üstünde olduğunuzdur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, iftarda şehit yakınları ve gazilerle aynı masada oturdu.

Gül, geçen yıl Siirt'te terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mustafa Aydın'ın babası Mehmet Aydın, Siirt'te yine bir çatışmada şehit olan Piyade Er. Enes Çakırdoğan'ın annesi Sultan, babası Hüseyin Çakırdoğan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Asteğmen Burak Erdi Uysal'ın annesi Nazmiye, babası Bayram Uysal, Hakkari'deki çatışmada şehit olan Emniyet Amiri Yalçın Dizdaroğlu'nun kızı Gizem ve eşi Nurten Dizdaroğlu, Mardin'in Derik ilçesinde devriye görevini yaparken yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla gazi Polis Memuru Gencer Bebe ve eşi Özge Bebe, Hakkari'de terör örgütü ile çıkan çatışmada zırhlı aracın mayına çarpması sonucu gazi olan Jandarma Er Ramazan Satıcı ile aynı masayı paylaştı.

İftara, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay da eşleriyle katıldı.