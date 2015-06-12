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"Gül, seçimden sonra Davutoğlu ve Erdoğan'ı arayıp 'erken seçim hata olur' dedi"

Posta: Gül, telefonda 'sandıktan koalisyon çıktı' mesajı verdi

12 Haziran 2015 12:58

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, halefi Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "AK Parti'nin içinde olduğu koalisyon arayışına girilmeli. Sandıktan çıkan iradeyi görmezden gelip, erken secim kararı almak çok büyük hata olur" dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün görüştüğü CHP eski lideri Deniz Baykal'a "Önce Davutoğlu'nu sonra da Kılıçdaroğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendiririm. Kuramazlarsa da erken seçime gidilir" demişti.

Posta gazetesinden Candaş Tolga Işık’ın haberine göre, 11. Cumhurbaşkanı ve AKP’nin kurucusu Abdullah Gül'ün devrede olduğu öne sürüldü.

İstanbul'daki Gül'ün seçimin hemen ardından telefonla AKP lideri ve Başbakan Davutoğlu'nu dün akşam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı öğrenildi.

İddiaya göre Gül, Davutoğlu ile Erdoğan'a aynı şeyleri söyledi:

"AK Parti'nin içinde olduğu bir koalisyon hükümeti arayışına girilmeli. Tüm şartlar zorlanarak uzlaşı zemini yaratılmalı. Milletin 7 Haziran Genel Seçimi'nde verdiği mesaj 'koalisyon hükümeti'dir. Sandıktan çıkan bu iradeyi görmezden gelip erken seçim kararı almak çok büyük hata olur. Bu hata gelecekte, AK Parti adına daha vahim sonuçlar doğurabilir."

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