Gül sayesinde 5 milyon ton su tasarrufu

Burdur’da Lisinia Doğa Projesi kapsamında 4 yıl önce oluşturulan gül bahçeleri sayesinde, yaklaşık 5 milyon ton su tasarrufu sağlandı. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Mısır ve yonca üretmiş olsaydık fazladan 5 milyon ton suyu kullanmış olacaktık. Tabi ki bunun sonucunda Burdur Gölü daha fazla çekilmiş olacaktı" dedi.

Burdur merkeze bağlı Karakent Köyü’ndeki Lisinia Doğa Proje Alanı’nda oluşturulan gül bahçelerinde hasat başladı. 2013 yılında oluşturulan 190 dekar bahçeden bu yıl 30 ton gül hasadı bekleniyor. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Geçen süreçte 5 milyon tona yakın su tasarrufu yaptık. Mısır ve yonca üretmiş olsaydık fazladan 5 milyon ton suyu kullanmış olacaktık. Tabii bunun sonucunda Burdur Gölü daha fazla çekilmiş olacaktı. Son yıllarda hızla çekilen Burdur Gölü’ne dikkat çekmek için büyükbaş hayvancılık yerine, mısır ve yonca yetiştirmek yerine Lisinia olarak gül projesini gerçekleştirdik" dedi.

30 ton hasat bekleniyor

Gül projesiyle ciddi gelir sağladıklarını aktaran Öztürk Sarıca, bu yıl gülün kilosunu 10 TL’den satacaklarını anlattı. 30 tona yakın gül hasadı beklediklerini vurgulayan Sarıca, damlama sulama sistemleri kullandıkları için mısır ve yoncaya göre yüzde 75 oranında su, 80 bin TL’lik de elektrik tasarrufu sağladıklarına dikkati çekti.

"Burdur gölü hızlı şekilde su kaybetti"

Göller Bölgesi’nde bir an evvel aromatik bitki üretimine geçilerek su tasarrufu sağlanması gerektiğine işaret eden Sarıca, "Yoksa gölün çekildiği kısımlardaki kimyasal maddeler hızla insanların üzerine savrulmakta ve o yöredeki insanlarda solunum sistemi hastalıkları ve kanserler artmakta. Özellikle Burdur önümüzdeki 10 yıl içinde çok ciddi anlamda aynı tehlikeyi yaşamaya başlayacak. Çünkü Burdur Gölü sığ yerlerinde çok hızlı bir şekilde suyunu kaybetti. Dolayısıyla rüzgarlarla savrulan tozlar insanların hızlı şekilde hasta olmasına sebep olacak" diye konuştu.

Öztürk Sarıca, göle akan dereler ve sondajların özellikle büyükbaş hayvancılık için kullanıldığını, devlet tarafından alternatif olarak küçükbaş hayvancılık ve aromatik bitki ve gül üretiminin desteklenmesi gerektiğini de kaydetti.