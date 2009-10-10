Gül, Sarkozy ile açık açık konuştu!

Sarkozy'den rizikoya tebrik

Türkiye’nin ödediği bedeller

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül , “Türk Mevsimi ” günleri çerçevesinde düzenlenen “tek ve en etkili etkinlik” olarak Paris’in ünlü sergi salonu Grand Palais’te düzenlenen “Bizans’tan İstanbul’a: İki Kıtanın Limanı” sergisinin açılışı için geldiği Fransa’da, iki ülke arasındaki ilişkileri AB gölgesinden arındıracak adımları destekledi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Abdullah Gül, Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy’e Türkiye’nin AB’nin yeni üyesi olmadığını hatırlattığını vurgulayarak, “Avrupa’nın içinde yaşadığı kargaşanın farkındayım. Farklı düşünceler olabilir. Sarkozy de ben de görüşlerimizi açık açık söyledik. Sevindirici olan, duymak istemediğimiz cümleler kullanılmadı ” dedi.Türkiye ile Fransa’nın nükleer enerji başta olmak üzere terör ve Kafkaslar’da, Orta Asya’da bölgesel işbirliklerinin gündeme geldiğine işaret eden Gül, Sarkozy’nin Türkiye ile ilgili övgü dolu sözlerini de yineledi.Gül, Paris’teki resmi temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye’den gelen gazetecilerle Ritz Otel’de kısa bir süre sohbet etti.AB ile müzakereleri başarı ile yürütmenin önemini vurgulayan Gül, Norveç’in tam üyelik sürecinde yaptığı halkoylaması sonucunda “AB’ye hayır ” dediğini hatırlatarak, benzer bir durumun Türkiye için de geçerli olabileceğini vurguladı.Türkiye’nin AB’nin yeni bir üyesi gibi algılanmaması gerektiğini belirten Gül, “Türkiye kendi kalkınmasını engelleme pahasına Avrupa ülkelerinin savunmasını üstlenerek NATO’ya en büyük katkıyı verdi. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi, AİHM’de var ” sözleriyle Avrupa’nın Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini hatırlattı.Gül gazetecilerin organizasyon ile ilgili ısrarlı soruları üzerine; “Buraya kültür gezisi için geldim ama Cumhurbaşkanı Sarkozy ile görüştük, Başbakan François Filon ile konuşup yemek yedik, Senato Başkanı ile toplantılar yaptık, fikir ve kültür adamları ile konuştuk” sözleriyle, önceki gün Le Monde’da yayımlanan haberleri de yalanladı. Le Monde ,Türk Mevsimi etkinlikleri için bir araya gelecek iki ülke cumhurbaşkanının AB konularını görüşmeyeceği ve Paris ziyaretinde protokol krizi yaşandığı iddialarına yer vermişti.Fransa’da Temmuz 2009- Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Türk Mevsimi” etkinliğinin en görkemli organizasyonlarından birisi de 6-11 Ekim tarihleri arasında Eyfel Kulesi’nin Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılmasıydı.Sergiyi de Sarkozy ile birlikte gezen Gül, Türk küratör küratör Nazan Ölçer’in yanı sıra Fransız tarihçisi Pierre Chuvin’in sunumlarından da etkilendiğini kaydetti.Işık gösterisinin yapıldığı geç saatlerde Eyfel’i izledi.İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile birlikte İstanbul 2010 Avrupa Başkenti Ajansı’nın çalışmaları sonucunda, Fransa ve Türkiye Dışişleri Bakanları’nın katılımı ile Louvre Müzesi’nde “Türk Kaftanları Sergisi” açılacak.Türk Mevsimi boyunca tüm Fransa’da sinemadan, edebiyata; ekonomiden sosyal etkinliklere kadar 400 kadar organizasyon hazırlanıyor.İstanbul 2010 Avrupa Başken Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Fransa’daki aşırı sağcı parti Ulusalcı Cephe partisi ile Ermeni ve Rum diasparosının ‘Türk Mevsimi’ etkinliklerine muhalif tavırlarını hatırlatarak “Biz bu etkinliği Fransa ile başarıyoruz” dedi.