T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül: Saldırıyı şiddetle telin ediyorum

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'daki patlamayla ilgili olarak, "Hayatını kaybedenler var.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara'daki patlamayla ilgili olarak, "Hayatını kaybedenler var. Onlara başsağlığı diliyorum ve bu terörü şiddetle ve nefretle telin ediyorum'' diye konuştu. 

Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ile geldiği Osnabrück Belediye Binası'nda bir konuşma yaptı.

Konuşmasının başlangıcında, Berlin'den Osnabrück'e gelmeden önce üzücü bir haber aldığını dile getiren Gül, ''İnsanlıktan hiç nasibini almamış insanların, sivil insanlara karşı nasıl terör uyguladığını ve Ankara'da bir saldırı yaptıklarını öğrendim. Hayatını kaybedenler var. Onlara başsağlığı diliyorum ve bu terörü şiddetle ve nefretle telin ediyorum'' diye konuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24