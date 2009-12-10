Gül: Saldırının yeri ve zamanı düşündürücü

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bugün birlik ve beraberlik günüdür, dayanışma günüdür. Teröre karşı hep beraber güçlü bir şekilde mücadele etme günüdür. Onun için herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor'' dedi.



Gül, resmi ziyaret için Arnavutluk'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda bir gazetecinin ''Tokat'taki hain saldırının yankıları devam ediyor. Bununla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştınız ama Ankara'da siyasi tansiyonu da yükseltti bu provokatif saldırı. Hem saldırıyla ilgili hem de dozu yükselen tartışmalarla ilgili yeni bir mesajınız olacak mı?'' sorusu üzerine şunları söyledi:



''Söyleyeceğim şey şu; bugün birlik ve beraberlik günüdür, dayanışma günüdür. Teröre karşı hep beraber güçlü bir şekilde mücadele etme günüdür. Onun için herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Söylediklerimizi, konuştuklarımızı hep daha bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve dayanışmamızı en üst seviyede göstermemiz gerekiyor. Bu hain saldırının zamanlanması, yeri, şekli bütün bunlar düşünüldüğünde tabii ki çok düşünmemiz gerekiyor. O açıdan hepimizin şu anda milli birliğimizi, beraberliğimi en güçlü şekilde ifade etmemiz gerekir. Farklı görüşler, farklı düşünceler olabilir. Bunlar ayrıdır. Bunları tartışma üslubu da tabii ki çok önemlidir. Bu vesile ile bütün şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum, ailelerine de ve bütün Türk milletine de tekrar başsağlığı diliyorum.''



Gül, THY'ye ait özel uçakla 11.10'da Arnavutluk'a gitti. Gül ile Devlet Bakanları Selma Aliye Kavaf ve Zafer Çağlayan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de Arnavutluk'a gitti.