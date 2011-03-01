-GÜL, ŞAHİN VE ERDOĞAN CENAZE NAMAZINDA İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın cenaze namazına katılmak üzere Fatih Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün, camiye gelişi sırasında makam aracının penceresini aralayarak, vatandaşları selamladığı görüldü. -DERVİŞ EROĞLU VE İRSEN KÜÇÜK DE GELDİ- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Ankara'da vefat eden eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Eroğlu ve Küçük'ü, Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve diğer ilgililer karşıladı. Eroğlu ve Küçük, daha sonra cenaze törenine katılmak üzere alandan ayrıldı. -SARAYBOSNA'DAN 165 KİŞİ İSTANBUL'A GİTTİ- Saadet Partisi Genel Başkanı, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın cenazesine katılmak için, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan bu sabah, özel uçakla 165 kişi İstanbul'a gitti. Erbakan'ın vefatının ardından merhum Aliya İzzetbegoviç'in genel başkanlığını yaptığı Demokratik Eylem Partisi (SDA), insani yardım kuruluşu Merhamet, İslam Birliği Riyaseti, Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar Hareketi) ile eski komutanlar İstanbul'daki cenaze namazına katılım için yaptığı organizasyon yaptı. Organizasyon kapsamında, Bosna-Hersek'te savaş zamanında önemli rol üstlenen eski komutanlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 165 kişi, bu sabah, Erbakan'ın cenaze namazına katılmak üzere, özel uçakla İstanbul'a gitti. Erbakan'ın mezarına götürülmek üzere, Bosna-Hersek'in merhum Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinden dün alınan toprak aynı uçakla İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. Cenaze namazına gidemeyecekler ise bugün Mladi Müslümani öncülüğünde Saraybosna'nın en büyük camisi Gazi Hüsrevbey'de Erbakan için gıyabi cenaze namazı kılacak.