Gül: Ramazan sonrası beklenmiyor

T24 - PKK’nın Hakkâri’de kurduğu pusu ve şehit olan 7 askerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Gül, ‘Ramazan sonrası bekleniyor diye bir şey yok’ dedi.



İşte Cumhurbaşkanı’nın açıklaması:



Buna göre de yeni düzenlemeler, hazırlıklar yapılıyor. Hükümetin bununla ilgili yeni çalışmaları vardır. Silahlı kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatlarımızın tartışılacaktır. Ramazan ayı içerisinde bu tip provokasyonları terör örgütü bunu bilinçli şekilde yapıyor. Şunu herkesin bilmesi gerekir ki devletin gücünün üzerinde güç yoktur. Her kimse Türk devletini silahla şiddetle hizaya getireceğini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içerisine girer ve bunun maliyeti de çok büyük olur.







Teröristler halkımızdan daima ayrı tutulup, onlara karşı devletin gücünü gösterme durumundayız. Bekleme falan söz konusu değildir. Ama terör örgütünün istihbaratlarına karşılık alınan tedbirler vardır. Yoksa gecesi-gündüzü söz konusu değildir. Tabi ki ramazan ayında halkın dikkatini çekmek için, özellikle Kürt vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için, terörün ne olduğunu böyle bir ayda bile pusu kurularak, kalleşçe saldırılar düzenlendiği konusunda bütün halkımızın dikkatini çekip bu terörün ve terör içerisinde olanların bu örgütün ne olduğunu göstermek açısından söylenmiştir bütün bunlar. Yoksa zafiyet söz konusu olamaz. Gecesi gündüzü bayramı söz konusu olamaz.







Ama geniş anlamda yeni bir çalışmanın yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Bununla ilgili söylenmiş olabilir o sözler. Memleketimizde şüphesiz ki güzel şeylerin olduğu açıktır. Ama güzelliklerden hoşlanmayan, daima kötülüklerin olduğunu isteyen insanların olduğu da bir vakadır. Terör örgütü böyledir. Güzelliklerden korkan, demokrasiden korkan, bütün bölgelerimizin zenginleşmesinden korkan, oradaki insanların devletine milletine bağlılığından korkan bir örgüttür. Devletin gücü üstünde hiçbir gücün olmadığını içerde dışarıda dünya alemin bilmesi gerekir. Şehitlerimize rahmet diliyorum."





