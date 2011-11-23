-Gül Prens Charles ile bir arada LONDRA (A.A) - 23.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, İngiltere kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla ile bir araya geldi. Prens Charles ve eşi, resmi konutları Clarence House'un kapısında Gül çiftini karşıladı. Prens Charles, himayesindeki ''Geleneksel Sanat Okulu'' öğrencilerini Cumhurbaşkanı Gül ve eşine takdim etti. Üç semavi dinle ilgili çalışmalar yapan öğrenciler, konutun salonunda çini, ebru gibi Türk geleneksel sanatlarını ortaya koydukları eserleri sergiledi. Gül çifti ayrıca, yine Prens Charles himayesindeki Çevre Vakfı'nın çalışmaları hakkında vakfın yetkilisi tarafından bilgilendirildi. Prens Charles, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşine, Oxford İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Fahran Ahmed Nizami ile Genç Müslüman Liderliği Programı katılımcılarını da tanıştırdı. Genç Müslüman Liderliği Programına daha önce katılan Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Kani Torun'un kızı Meryem Torun ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet eden Gül çifti, daha sonra Prens Charles ve eşi Camilla ile çay davetinde baş başa görüştü. Camilla, rahatsızlığı nedeniyle dün yapılan resmi karşılama törenine katılamamıştı.