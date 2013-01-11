Gül: Perde arkasını öğrenmek için birkaç güne ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uşak Valiliğini ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun Fransa'da 3 kadının öldürülmesi ile ilgili olarak çeşitli yorumlar yapıldığını hatırlatması ve yeni başlayan sürece etkisi olup olmayacağını sorması üzerine Gül, şu anda yapılan değerlendirmelerin tahminlere dayandığını ifade etti. Gül, ''İşin aslının, perde arkasında ne var öğrenilmesi için bir kaç güne ihtiyaç vardır. Ama şu anda ne söylenirse çeşitli tahminlerden öteye geçmez'' diye konuştu.

Gül, olayın süreci etkileyip etkilemeyeceğinin yeniden sorulması üzerine de şunları kaydetti:

''Bizim terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için kararlığımız ortadadır, ama bu işler zor işlerdir biliyorsunuz. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için bütün yöntemlerin, metotların kullanılması da şüphesizdir ki kaçınılmazdır. O bakımdan bakalım nereye gidecek? İşin aslı nedir? Bunları bir kaç gün geçtikten sonra en doğru şekilde bileceğiz.''

''Uşaklılar size büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçimini de halk yapacak. Aday mısınız?'' sorusuna da Gül, ''Bakalım'' diye yanıt verdi.