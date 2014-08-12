'Yeni yetmeler kardeşliği bozabilir, Gül partide değerini bulur ama kongre gecikmemeli'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “AK Parti’ye geri döneceğim” demesini ve AKP MKYK’nın 27 Ağustos’ta kongre kararı almasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Eğer mesele Abdullah Gül ise, değeri karşılığında bu partide yer bulacaktır. Ama MYK’nın aldığı karar isabetlidir. Yeni yetmelerin mevhum bazı değerler üzerinden aslında öyle olması gerekir aslında şöyle olması gerekir diye hesaplar yapması bizim aramızdaki yıllardır süren kardeşliği zedeleyebilir” dedi.

Arınç, “Eğer araya iki, üç gün, beş gün koyarsanız dedikodu olur, küslük olur, bölünmeler olabilir. Bunu en iyi bilecek şahıs da Tayyip Erdoğan’dır. Bugün ben yarın sen, yarın hemen kongreyle değerli arkadaşımıza teslim edersek, hiçbir sıkıntı şikayet yaşanmadan yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AHaber'de canlı yayına katıldı.

Arınç’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

İşte Arınç'ın açıklamasından satırbaşları:

Yeni yetmelerin mevhum bazı değerler üzerinden aslında öyle olması gerekir aslında şöyle olması gerekir diye hesaplar yapması bizim aramızdaki yıllardır süren kardeşliği zedeleyebilir. Herkesin bu tür insanlara karşı onlara ayıplayıcı şöyle yapın deyici bir tavır alması lazım.

Üç dönem kuralı

Zorlamaya gerek yok. Bu çok güzel bir kural. Ben bunun ne kadar faydalı olduğunu, ben kendi adıma siyasete ara vermem gerektiğini ifade ettim. Biz Ak Parti’de üç dönem değil onun öncesinde de vekil olmuş insanlarız.

Bu partiyi siz kurdunuz, sizin isminiz çok önemli… Bu parti kadro partisi. Bir insanı sorumlu bir yetkide denemediğinizde onun kapasitesini ölçme imkanını bulamazsınız.

Abdullah Gül değeri karşılığı

partide yer bulacaktır

Tekrar söylüyorum. Eğer mesele Abdullah Gül ise, değeri karşılığında bu partide yer bulacaktır. Bunu da kimsenin engellemesi mümkün değildir. Ama MYK’nın aldığı karar isabetlidir. Biz tarihimize baktığımız zaman, süreklilik esastır. Evrende boşluk kabul etmeyen tek şey siyasettir.

Dedikodu olur, küslük olur, bölünmeler olabilir

Eğer araya iki, üç gün, beş gün koyarsanız dedikodu olur, küslük olur, bölünmeler olabilir. Bunu en iyi bilecek şahıs da Tayyip Erdoğan’dır. Bugün ben yarın sen, yarın hemen kongreyle değerli arkadaşımıza teslim edersek, hiçbir sıkıntı şikayet yaşanmadan yolumuza devam edeceğiz.

Başbakanımız güçlü bir lider

Bence bir Genel Başkan ve Başbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan’dan sonraki konumunun zor olduğunu söylemek istiyorum. Başbakanımız çok güçlü bir lider. Hiçbir partide olmayan liderlerden birisi. Başbakan gece gündüz çalışıyor topluma faydalı işler yapıyor. Onun arkasından binlerce insan göz yaşı döküyor, coşuyor.

Kılıçdaroğlu gibi evden çıkmıyorsunuz...

Böylesine kitleleri heyecanla sürükleyen insanın arkasında genel başkan ve başbakan olacak kişinin, liderlikten daha çok iyi bir genel başkan ve başbakan olması lazım. Liderlik vasıfları doğuştan ve siyasetin verdiği bir imajdır. Yüzde 60’la kazanacağım diyorsunuz sonra ertesi gün diyorsunuz. Kılıçdaroğlu gibi evde çıkmıyorsunuz. Bahçeli gibi şezlongdakiler düşünsün diyor. Oysa sayın Erdoğan her şeyi hesap ederek, sonunda halka giderek siyaset yapıyor.

Hiçbir zaman Erdoğan'ın karizmasını doldurmayacaktır

Kıyaslamaya bakıldığı zaman Erdoğan şöyleydi sen böylesin denecektir. Hiçbir zaman Erdoğan’ın karizmasını doldurmayacaktır. Bu yaradılıştan gelen bir şey. Böyle bir profilde pek çok arkadaşımız var. Benim söylemek istediğim şudur.

Herkes bir isim yazdı

27’sinde bir genel başkan seçilecek o aynı zamanda başbakan seçilecek. Hayırlı olsun. Bu kişinin seçiminde, MKYK’da herkes bir isim yazdı. Ben de yazdım. Belki bazı arkadaşlarım Başbakan'a bırakmıştır. Belli isimleri yazdık zannediyorum. Bu il başkanlarıyla da yapılacak. Belediye başkanlarıyla da yapılacak. Bu bir temayül yoklamasıdır. Burada çıkacak isim mutlaka genel başkan olacak kişi değildir. Bu bir veridir. Bu veri en iyi şekilde değerlendirilecek.

Üç dönem kuralına takılan

insanlardan olması mümkün

Ama biz kısıtlamalar getiriyoruz. Mesela Genel Başkan olacak kişinin Başbakan olması. Peki bu kişi bu önümüzdeki seçimlere kadar mı Genel Başkan ve Başbakan olacak, yoksa sonra devam edecek mi? Belki tercihen bugün seçilecek Başbakan'ın 2015’te güçlü şekilde geldiği takdirde devam edilmesi doğrudur. Bir yıllık deneme süresinde, partiyi nasıl yöneteceği, partiyi nasıl başarılı kılacağını görmekte de fayda var. 2015 seçimlerinden önce kitleleri yürütebilecek, karizmasıyla gücüyle yeni bir genel başkan doğduğu takdirde, yeniden olağanüstü kongreye gideriz. O zaman bugün Genel Başkan ve Başbakan olacak kişinin, 2015’te üç dönem kuralına takılan insanlardan olması da mümkündür.

2015'te tekrar gözden

geçirmekte fayda var

Yani değerlendirmelerimizi 2015’te tekrar gözden geçirmemizde fayda var. Almanya’da üç senede bir gündem değişiyor, bizde sabah öğlen akşam farklı. Bence çok iyi bir şey değil. Ama suni ve yapay gündemlerin yanında, her an yeni bir şeyle karşılaşabiliriz. Şimdi Maliki krizi, adam gitmemekte direniyor. Şiiler başka bir başbakan buldu. Dışişleri Bakanımız bugün Cidde’de. Bu biraz bölgemizden biraz da bizim yapımızdan geliyor.

Hiç kimsenin eleştirmeye hakkı yoktu

27 Ağustos’ta seçilecek kişinin, hiçbir kısıtlama olmadan, mevcut kadrolarımız içerisinden seçilmesinde isabet görürüm. Deneme o şahıs için hoş olmayan bir tabirse bundan vazgeçebilirim. En azından 2015 seçimlerine göre performansını ölçmekte fayda var. Ne yaptı, ne yapmadı, neden yapmadı, geldiğimiz nokta nedir… Bütün bunları da bir başbakan için elbette yapmalıyız. Bunu Tayyip Erdoğan için yapmamıza gerek yoktu, grafik hep yükseliyordu. Hiç kimsenin eleştirmeye hakkı da yoktu.

2015'te iktidar olmaya mecburuz

Bizim tekrar iktidar olmamız lazım. 2015’te iktidar olmaya mecburuz, mahkumuz. İktidar değişikliği Türkiye’nin aleyhine olur. Koalisyonlar dönemine dönersek çok şeyler kaybettirir.

Aklından kim geçiyor

Bir genel başkan olması, başbakan olması, artı artı şunları da koyabiliriz. İsmi geçenlerden birisi de bensem böyle bir şey yaparsam farklı anlaşılır. AK Parti tabanı kimi istediğini çok iyi bilecektir. Siyasette her noktaya geldim. Kimsenin çantasını taşıyarak gelmedin. Aslansın kahramansın diyerek de gelmedin. Sen bu işe layıksın gel dediler, yapmaya çalıştım. Bir beklenti içinde değilim. Görev noktasında hepimizin söyleyeceği şey şudur. Bize görev düşerse en iyi şekilde yapmaya çalışırız.

Yurtdışı oyları çok az

Yurt dışı beni çok şaşırttı. Çok az. Yani bu hakkı niye verdik diye üzülüyorum yani. 2-3 milyon seçmenden 400-500 bin oy kullanmış. Bu katılım oranıyla kusura bakmayın, yaptığımız hiçbir şeye yaramadı. “Efendim YSK bunun kabahatlisidir.” Bu ne kadar geçerli bilemiyorum. Neden randevulu sistem olsun? Adamı bir de Düsseldorf’takini Berlin’e gönderiyorsun. Yanlışlıklar var. Bence çok büyük bir yanlış yapıldı. Kim gitmediyse kabahati kendisinde arayacaktır.

Başkanlık sistemi

Halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı göreve başlayacağına göre anayasa değişikliğinin yapılması zarureti var. 1982 anayasası o kadar muğlak ki, biz seçilen cumhurbaşkanının göreve ne zaman başlayacağını bile yorum yoluyla buluyoruz. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz sistem. Önümüzdeki seçimde ya bize 367’yi verin diyeceğiz, 330’un üstünü verdi. yapacağız ve halka götüreceğiz. 367’nin üzerinde yapsak tekrar referandum düşüneceğiz. Bu benim şahsi düşüncemdir. İnanıyorum ki halkımız bize bu yetkiyi verecek.

Soru Cevap

Alınan oy oranı Sayın Başbakan’ın kendisinden sonra gelecek olan ismi tercih etmesinde etkili olur mu?

Hayır böyle bir şey söz konusu değil. şu tartışma yapılıyordu, diyelim ki yüzde 55-56’ların üzerinde oy almış olsaydı erken seçim kararı alınabilirdi diye. Sayın Başbakanımız da erken seçim konusunda kapıları kapatmıştı. 55-56’ların üzerinde oy almış bir cumhurbaşkanının partisini hazır fırsat eldeyken seçime götürmesinin faydalı mı zararlı mı olacağı tartışılabilirdi. Ama kendisinden sonraki şahsı belirlemesi konusunda bir kıstas olacağını zannetmiyorum.

Genel seçimler Haziran 2015 gözüküyor. 1-2 ay öne çekilmesi tatil dönemine rastlaması için mümkün müdür?

Yani şunu düşünmemiz lazım. Her sene seçim yapıyoruz. Bu seçimleri bir senenin içine koymakta fayda var. Dünya kadar masraf yapıyoruz. Halk yoruluyor. 2019’da bütün seçimler bir yılın içinde olacak gibi. 2019’da mahalli seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimler yenilecek. Ancak yeni bir anayasa yapıldığı takdirde, milletvekilliği süresini 4’ten 5’e çıkarmak lazım. Ama 2019’da bütün seçimle bir yılın içerisinde olacak. Ondan sonraki süreci de aynı yılın içine getirecek bir düzenleme yapılabilir.

Haziran tam bir yaz ayı değildir. 2011’deki yüzde 84’t galiba. 2011 katılım oranı yüzde 87. Yani çok yüksek tabi. Demek ki haziran ayında böyle bir seçim olabilir. Bu seçimde de yüksek olabilirdi. Şu veya bu sebeplerle, CHP seçmeni bu adama mı oy vereceğim demiştir, AK Parti seçmeni nasılsa seçecek...