Gül, Ortadoğu liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İSEDAK toplantısı için Türkiye'ye gelen liderlerle biraraya geliyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu çerçevede İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'la yaptığı görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Muhammed El Baradey'in nükleer krize yönelik çözüm önerisini ele aldı.



Edinilen bilgiye göre Gül-Ahmedinecad görüşmesinde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Türkiye'ye göndermesi önerisi detaylı bir biçimde konuşuldu. Ancak görüşmelerin ne aşamada olduğuna dair bilgi verilmedi.



Ahmedinecad, Başbakan Erdoğan'ın Tahran ziyareti sonrası ikili ilişkilerde kazanılan ivmeden memnuniyetini de dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Gül, İslam Konferansı Örgütü Zirvesi çerçevesinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la da görüştü.



Esad, Türkiye'nin arabuluculuğunda İsrail'le dolaylı görüşmelere yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi.



Yeniden seçilmesi sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai’yle de biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan'a desteğin süreceği taahhüdünde bulundu.