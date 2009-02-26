Gül önce İran'a, sonra İsrail'e gidiyor

* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos çıkışının ardından gerilen Türk-İsrail ilişkilerinde Ankara yeni bir adıma hazırlanıyor.



* Gül'ün 10 Mart'ta İran'a, temmuz ayına kadar da İsrail'e gitmesi planlanıyor



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail ziyareti için hazırlıklar başladı. İlk başta 2009 yılı sonuna kadar yapılan planlama ilişkileri normalleştirme için erkene alındı. Gül'ün temmuz ayına kadar İsrail'e gitmesi öngörülüyor.



Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta yaptığı Gazze çıkışı, hem Türkiye'de hem Ortadoğu'da alkış aldı, ancak Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir gerilim doğdu.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in telefonu ile büyümeden kontrol edilen gerilimde, şimdi Ankara yeni bir adıma hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İsrail ziyareti için hazırlıklar başladı. Aslında Cumhurbaşkanı Gül, ocak ayı başında İsrail ve Filistin'e gidecekti. Ancak Gül'ün sağlık sorunları ziyaretin ertelenmesine neden oldu. Ardından Gazze saldırısı da gelince, Türkiye ziyareti süresiz erteledi.



Fakat ilişkileri normalleştirmek isteyen Köşk, İsrail'e gitmek için düğmeye bastı. İlk planlama, Gül'ün ziyaretinin 2009 yılı sonuna kadar gerçekleşmesi yönünde yapıldı.



Daha sonra hızlı bir adım atmak isteyen Çankaya Köşkü'nün kararı ile İsrail ziyaretinin temmuz ayına kadar yapılması kararı benimsendi ve İsrail ile bu konuda temasa geçildi.



Ziyaret hazırlıklarının başladığını doğrulayan üst düzey yetkililer, son kararın alınması için İsrail'de hükümetin kurulmasının şart olduğunun altını çiziyor.



İsrail'de başbakanın kim olduğu netleştikten sonra ziyaret hazırlıklarına hız verilecek. Tabii Ortadoğu'da İsrail'in Gazze saldırısı benzeri bir kriz çıkmaz ise. (CNN Türk)