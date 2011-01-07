Gül öğrencilerle 'Çankaya Sofrası'nda buluştu

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Polisten öğrencilere tazyikli su - FOTO GALERİ



Köşk dışında protesto



Çankaya Köşkü'nde saat 13.20'de başlayan öğle yemeğinin öncesinde gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Bu sırada kısa bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Gül, ''Çankaya Sofrası''nda üniversitelerin seçilmiş konsey başkanlarıyla birlikte olduklarını ifade etti.Yemeğe davetli öğrencilere seslenen Gül, ''Arkadaşlarınız ne konuşuyorsa, arkadaşlarınızın sorunlarını beklentilerini serbestçe anlatın. Dinleyip gereğini yapacağız'' dedi.Kendisinin de bir dönem üniversite öğrenciliği yaptığını anımsatan Gül, bu sırada öğrenci konseyi başkanlığında bulunduğunu da anlattı.Yemeğe, Ankara, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Gazi, Hacettepe, ODTÜ, TOBB-ETÜ, Turgut Özal ve Ufuk üniversitelerinin öğrenci konseyi başkanlarıyla, 3 üniversitenin kadın başkan yardımcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığından ise Genel Sekreter Mustafa İsen, Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, AB ile İlişkilerden Sorumlu Başdanışman Zeynep Damla Gürel ve Kurumsal İletişim Başkanı Kemal İlter katılıyor.Üniversitelerin seçilmiş konsey başkanları yemeğin ardından açıklama yaptı.Hacettepe Üniversitesi öğrenci temsilcisi, "Cumhurbaşkanı Gül, problemlerimizi dinledi, notlar tuttu ve sorunlarımızın giderileceği sözünü vererek bize değer verdiğini gösterdi. Bu sıkıntılı günlerde öğrenciler için büyük bir adım atmış oldu. Yakınlarda yeni bir görüşme de yapabileciğimiz söyledi" dedi.ÖDTÜ temsilcisi, dün Ankara'da polisin tazyikli suyla müdahale ettiği gösterileri üniversitelerdeki marjinal provakatörler tarafından yapıldığını söyleyerek başladığı sözlerine "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür ediyoruz. Biz temsilciler olarak öğrencilerin isteklerini ilettikç Sorunlarımızın ve isteklerimizin ivedilikle çözüleceğini söyledi" diye devam etti.Gül'ün 11 üniversiteden 14 temsilciyi kabul ettiği saatlerde, bir grup öğrenci de, Köşk'e çıkanların üniversite öğrencilerini temsil etmediğini ifade ederek, protesto gösteri düzenledi.Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne doğru yürüyüşe geçen yaklaşık yüz kişilik öğrenci grubu, Atakule yakınlarında polis engeliyle karşılaştı. Çevik kuvvet polisinin geniş güvenlik önlemi aldığı Atakule'den daha ileri yürümelerine izin verilmediği için oturma eylemi yapan grup, Köşk'e çıkan kişilerin, öğrenci gençliğini temsil etmediğini vurgulayarak, okullarında özgürlük istediler.Hükümetin sesini çıkaran her öğrenci gurubuna yönelik polisi kullandığını söyleyen öğrenciler, YÖK'ün de özerk olmadığını savundular.Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı grup ellerinde "Saraylarınız, köşkleriniz sizin olsun, AKP defol. Üniversiteler bizimdir. AKP Gençlere Hesap Verecek" yazılı pankartlarla hükümeti protesto ettiler.Daha sonra EMEK Gençliği, Gençlik Muhalefeti, Genç-SEN, Öğrenci Kollektifleri ve TKP'li öğrencilerden oluşan gruptan seçilen 5 kişinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek için taksi ile Köşk'e gitmesine izin verildi. Köşk'e gelen öğrencileri Genel Sekreterlik'te Emniyet Amiri karşıladı. Gül'le görüşme taleplerini emniyet amirine de ileten öğrencilere olumsuz yanıt verildi.Grup adına konuşan bir öğrenci, Köşk'teki görüşmenin öğrencileri susturmak için yapıldığını iddia etti ve şunları söyledi: ''İçeride tiyatro oynnaıyor. Cumhurbaşkanı bizi marjinal buluyormuş. Konuşan öğrenci istemiyorlar. Kendilerine gül atacak öğrenci istiyorlar."