Gül: O bayrak stada girecek

Cumhurbaşkanı Gül'ün, FIFA kararına rağmen Özel Kalem Müdürü Karslıoğlu'na 'Ceza da alsak stada Azerbaycan bayrağı girecek' talimatı verdiği ortaya çıktı.



Karslıoğlu, çantasında Azeri bayrağıyla stada girdiğini Bakü Büyükelçisi Kılıç'a cep telefonu mesajı ile bildirdi. Azerbaycan'la Bakü'de yaşanan 'bayrak' krizi, önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti, ardından da Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç'ın girişimleriyle çözüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce zamanla yarışan başarılı diplomat, Türk bayraklarının eski yerlerine asılmasını sağladı. Akşam gazetesinin haberine göre, iki yıldır Azerbaycan'da görev yapan Büyükelçi Hulusi Kılıç, Bakü'ye gönüllü olarak geldi. Bu gönüllülük de onu, Azerbaycanlılar tarafından oldukça sevilen bir isim yaptı. Gerginlik döneminde en çok yorulan isimlerin başında yer alan Kılıç, perde arkası kahramanlarından oldu. Şimdi bayrakları tekrar orada görmenin mutluluğunu yaşıyor. Kılıç, bizlerle Azerbaycan-Rusya, Türkiye-Ermenistan maçlarının olduğu gün yaşanan önemli bir olayı da paylaştı:



Bayrakların kaldırılması Bakü'ye nasıl yansıdı?

Azerbaycan halkı yanımızda yer aldı. Beni görenler elleriyle alkışlar yaparak desteklerini gösterdiler. Bugünlerden güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum açıkçası.



İlişkiler sizce eski haline dönecek mi?

Öngörmediğimiz bir süreç yaşadık. Bursa'da Azerbaycan bayrakları nedeniyle çıkan, kötü niyetli insanların neden olduğu bir krizdir bu. Ama telefonumda hala Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun mesajı duruyor. Karslıoğlu ile maçtan iki saat önce yazıştık. Ben ona, 'Azerbaycan-Rusya arasında maç var. Tribünlerde Türkiye bayrakları açıldı' diye yazdım.



Kritik kısa mesaj



Sayın Karslıoğlu da bana, 'Cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) talimat verdi. Ceza da gelse bayraklar stada girecek. Hatta benim çantamda da Azerbaycan bayrağı var' mesajı attı. Bu yazışma 2 saat önce oluyor. Azerbaycan ve Türkiye bayrağının yan yana durması gurur vericidir. Ama orası futbol sahası. Siyaseti dışarıda yapmak lazım. Siyaset sahaya girerse o zaman bundan kötü niyetli insanlar yararlanır.



'Baykal ve Bahceli'ye burada sempati arttı'



Müsavat yani 'eşitlik' Partisi Başkanı İsa Kamber, Türkiye'de muhalefete karne verdi:



Olayın arkasında Rusya'nın olduğunu söylediniz kıyamet koptu...

Rusya sürece açıkça itiraz edemiyor ama gerçekleşmesini de istemiyor. Kendisi bir adım atamayınca Azerbaycan yönetimini kullanıyor. Azerbaycanlılar bunu biliyordu ama Türkiye'de sözlerim büyük ilgi gördü. Rusya, Ermenistan- Türkiye ilişkilerinin iyileşmesini çıkarlarına uygun buluyor. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerin bozulması da işine geliyor.



TBMM bir yolunu bulur



Ben Türkiye'nin protokolü Karabağ işgalinin kaldırılması şartı olmadan geçirmeyeceğine inanıyorum. Bu sözlere güvenmeliyiz. Türkiye ile sadece kardeşlik bağımız yok, ortak çıkarlarımız var. Sayın Demirel'in dediği gibi 'Demokrasilerde çare tükenmez'. TBMM bir yolunu bulabilir.



Türk bayrağı bulamadık



Her eve Türk bayrağı asın çağrısı yapmıştınız...

Çok büyük ilgi gördü ama kimse Türk bayrağı bulamadı. Kimse şunu unutmasın bizim aramızda asla sorun yok. Hiçbir Azerbaycan yönetimi Türkiye'ye olan sevgiyi değiştiremez.



Türkiye'deki muhalefeti de, muhalefete soralım...

Çok güçlüler. CHP de, MHP de çok sert bir tavır izlemekle bence doğru yapıyorlar. Bugün Azerbaycan sokaklarına çıkıp sorduğunuzda MHP ve CHP'ye sevginin her zaman olduğundan çok daha fazla olduğunu kendiniz de görebilirsiniz.



Bizi darmadağın etti



Bİz, Türkiye'nin 2 yıl önce müracaat edip Ermenistan ile barış görüşmeleri yapılmasını istediğini öğrendik. Yani süreç o zaman başlamış, protokolün imzalanmasına kadar gelmiştir. Sonra Bursa'da Azerbaycan bayraklarının WC yazılı kutulara atılması bizi darmadağın etti. Yine de Türkiye'nin iktidarı bizim kardeşimizdir. Ancak bugün Türkiye'nin elinde bir terazi varsa bir tarafına Azerbaycan bir tarafına Ermenistan'la açılım konulmalı. Eğer Türkiye'nin bu işten kazanacağı yitireceğinden daha çok olsaydı vicdanımız zaten, 'kardeşimiz devam etsin' derdi. Türkiye, Ermenistan'a götüreceği sermayeyi Azerbaycan'a da getirebilir. Şimdiye kadar olmadı. Elbette Türk sermayesi var ama küçük sayılır. Örneğin bir seferde 300-500 milyon Türk yatırımı Azerbaycan'a girebilir. Azerbaycan Türkiye için 2 milyar dolarlık teminatlara imza atmıştır. Ama bunları konuşur ve üstesinden geliriz. Herkes bilmeli ki Azerbaycan ile Türkiye'nin arasının bozulması da herkesin işine yarar.



Azeri TÜSİAD'ı moral verdi



Türk işadamlarının kurduğu ve açılımı 'Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti' olan TÜSİAB bugün 300 üyeye sahip bir sivil toplum kuruluşu. TÜSİAB Başkanı Yavuz Keleş, son durumu değerlendirdi.



3 milyar dolar yatırım, 60 bin işçi



Türk işadamlarının Azerbaycan yatırımları bir numarada yer alıyor değil mi?

Biz 1990'larda Azerbaycan'ın çok sıkıntılı bir döneminde buraya ticari kaygılardan uzak geldik. Türk işadamlarının burada -petrol hariç - yatırımları 3 milyar dolar civarında. 60 bin işçi istihdam ediyoruz. İnsanlarımız Azerbaycan ekonomisine ne verebiliriz diye gelmiştir. İlk geldiğimizde bazı kalemlere ihtiyaç vardı ama para kazanmak mümkün değildi. Yine de una ihtiyaç varsa getirdik, makarnaya ihtiyaç varsa getirdik.



Son yaşananlar nedeniyle işadamları endişeye kapıldılar mı?

Aslında olmayan bir problemin sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani ciddi bir tahlilde gerçekten bir problem olmadığı ortada. Türkiye büyük bir devlet. Bugüne kadar değil dostlarımıza düşman bildiklerimize dahi verdiğimiz sözün arkasında olduk. Şimdiyse iktidarıyla, muhalefetiyle, halkıyla Azerbaycan'la ilgili, 'onlara ters gelecek hiçbir hareket olmayacak' deniliyor. Komplo teorilerini çok dillendiriyoruz ama bu ancak belirli güçlerin oyunudur. Muhalefetimiz ve iktidarımız bir çok noktada ayrılır ama bu noktada hem fikir. Azerbaycan'ı vatan görüyoruz. İki Ermeni'nin menfaati için Azerbaycan'ı feda etmeyeceğiz ve Türk devleti bu yolda adım atacaklardır. Biz Azerbaycan'da en zor testten geçtik. Çünkü en kötü zamanlarında onların yanında olduk. Bizim için Kıbrıs, Türkiye neyse Azerbaycan da odur. Erzurum neyse Bakü de odur.



Sokakta hava nasıl?

İnsanlar etkilenmiyor desek elbette yalan olur. Olayları alevlendirmek isteyenler var. Ancak Azerbaycan halkı Türkiye'ye küsmedi. Bu geçici bir dönemdir. Azerbaycan devleti de çok sağduyulu davrandı. Rahmetli Türkeş, 'Azerbaycan o bölgede boyundur' derdi. Çok doğru. Artık Azerbaycan'a çok ciddi işadamlarımız geliyor. Altyapıdan, köprülere kadar her alandayız. Biz güçlendikçe bizi sevmeyenler rahatsız olacak. Bu sisli havalarda uyanık olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız.