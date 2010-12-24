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gül: NİSAN 2011'DE ORTAK TATBİKAT YAPILACAK İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 20:42

-gül: NİSAN 2011'DE ORTAK TATBİKAT YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye, Afganistan ve Pakistan silahlı kuvvetleri arasındaki çalışmalar neticesinde, 2011'in Nisan ayında ortak bir tatbikat yapılacağını bildirdi.  Çırağan Sarayı'ndaki Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Gül, üç ülkenin Dışişleri Bakanları, İçişleri Bakanları ve Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Başkanlarının bir araya geldiğini ifade ederek, bu kurumların yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdiğini söyledi. Terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Bununla en iyi şekilde mücadele etmek için şüphesiz istihbarat teşkilatlarının en iyi şekilde beraber çalışmaları gerekir. Bu konu çok önemlidir. Tüm bu konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini memnuniyetle gördüm. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki çalışmalar neticesinde de 2011'in Nisan ayında ortak bir tatbikat yapılacak. Bunlar çok olumlu, güzel gelişmelerdir ve bütün bu gelişmelerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.''

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