-GÜL NEW YORK'TA NEW YORK (A.A) - 18.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 65. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dokuz günlük ziyaret için ABD'nin New York kentine geldi. New York'a özel uçakla gelen Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindeki heyeti JFK Havaalanı'nda, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve New York Baş Konsolosu Mehmet Samsar karşıladı. Gül'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindeki heyet, havaalanından ayrıldıktan sonra New York'ta kalacakları ''The Plaza'' oteline geldi. -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN TEMASLARI- BM'ye üye 192 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin katılacağı 65. dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerinde Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki bir heyet temsil edecek. BM'deki temasları çerçevesinde 20 Eylülde BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nin açılışında bir konuşma yapacak olan Gül, ayrıca zirve kapsamında düzenlenen ''Yoksulluk, Açlık ve Cinsiyet Eşitliği Alanlarındaki Sorunlarla Mücadele'' başlıklı yuvarlak masa toplantısına da başkanlık yapacak. Gül, 21 Eylülde ''Binyıl Kalkınma Hedefleri ve En Az Gelişmiş Ülkeler'' konulu etkinliğe katılacak. BM'de aralarında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da yer aldığı çok sayıda ikili temasta bulunacak Gül, 22 Eylül akşamı Amerika Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından verilecek ''AB ve NATO Entegrasyonu'nun Balkanlar'da Barışa Katkıları'' konulu resepsiyona ev sahipliği yapacak. BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin 23 Eylülde düzenlenecek açılışında Genel Kurula hitap edecek olan Gül, aynı gün BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki ''Barışı Koruma-Barışı İnşa Etme'' zirvesine başkanlık yapacak. ''Council on Foreign Relations-Dış İlişkiler Konseyi'' adlı düşünce kuruluşunda ve Columbia Üniversitesinde konuşma yapacak olan Gül'ün, 24 Eylül günü Boston'a geçerek orada da akademisyenlerle görüşmesi, ardından 25 Eylülde Türkiye'ye dönmek üzere ABD'den ayrılması bekleniyor. Gül'ün New York'ta bu pazar günü Türk vatandaşları ve dernek temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. -DİĞER BAKANLAR- New York ziyaretinde Gül'e eşlik eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da BM kapsamında pekçok toplantıya katılacak, bazılarına başkanlık edecek, çok sayıda ikili görüşmelerde bulunacak ve BM Güvenlik Konseyi'nin 27 Eylülde Türkiye'nin dönem başkanlığında düzenleyeceği ''Terörizmle Mücadele'' konulu toplantıyı yönetecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından ''Üst Düzeyli Küresel Sürdürülebilirlik Paneli''ne seçilen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri zirvesi ve BM Genel Kurulu kapsamında özellikle ekonomi konulu toplantılara katılması ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da özellikle iklim değişikliğiyle ilgili konularda BM'de Türkiye'yi temsil edecek.