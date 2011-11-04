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Gül: N.Ç. kararı beni de rahatsız etti

Gül, N.Ç. davasıyla ilgili, "Gencecik bir çocuğumuzun başına gelenlerle ilgili cezanın indirilmesini onaylayan karar, beni de derinden rahatsız etti" dedi.

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, N.Ç. davasıyla ilgili, "Gencecik bir çocuğumuzun başına gelenlerle ilgili cezanın indirilmesini onaylayan karar, beni de derinden rahatsız etti" dedi. Gül, maaşı konusunda çıkan haberlere de değinerek, "Vergiler düşüldükten sonraki net Cumhurbaşkanı maaşı haberlerde geçen rakamın neredeyse yarısı" dedi.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'da gündemi sarsan N.Ç. davasına ilişkin görüşlerini yazdı. Gül, N.Ç. kararıyla ilgili "Herkese merhaba. Son günlerde bana en çok yazılan bazı konulara ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Yargıya intikal etmiş meseleler hakkında yönlendirici bir beyanda bulunmamaya özen gösteriyorum. Ancak bu, toplumsal olarak vicdanımızı rahatsız eden bazı olaylara ilişkin yorumda bulunmama engel değil. Gencecik bir çocuğumuzun başına gelenlerle ilgili cezanın indirilmesini onaylayan karar, beni de derinden rahatsız etti. Bildiğim kadarıyla yargılama süreci bitmemiş; hâlâ itiraz imkânı var. Kamu vicdanını teskin edecek bir sonuç çıkmasını ümit ediyorum" ifadesini kullandı.



'Maaşım söylenenin yarısı kadar'


Gül, son günlerde sıkça konuşulan "Cumhurbaşkanı'nın maaşı 33 bin lira" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gül, "Son günlerde bana en çok gelen sorulardan bir diğeri de, maaşımla ilgili bazı sorular. Bu sorular esasen, Cumhurbaşkanı maaşıyla ilgili doğru olmayan bazı haberlerden kaynaklanıyor. Zira bu haberler, bilerek veya bilmeyerek, vergiler düşülmemiş brüt maaşı net maaşmış gibi yansıtıyorlar. Herkesin bilmesini isterim: Vergiler düşüldükten sonraki net Cumhurbaşkanı maaşı haberlerde geçen rakamın neredeyse yarısı" dedi.


Van'da meydana gelen 7,2 şiddetindeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasına da destek verdiğini açıklayan Gül, "Maaş meselesine değinmişken, Van depremi sonrası başlatılan güzel bir kampanyaya da katıldığımı ilan edeyim. Pek çok sorumlu siyasetçinin katıldığı “Bir Maaşım Van'a” kampanyasına ben de bir maaşımı vererek katılıyorum" dedi.



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