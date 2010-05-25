Gül Nazarbayev'le görüştü

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da ortak basın toplantısı düzenledi.



''Bizler kökü tek, kardeş olan bir milletiz'' diyen Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Gül'e, davetini kabul ederek Kazakistan'a gelmesinden dolayı teşekkür etti.





Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine yapılan ziyarete değinen Nazarbayev, ''Bu üniversitenin yeni bölümlerini dün birlikte açtık. Burası Kazakistan ve Türkiye'nin girişimleri ile kurulmuş önemli bir üniversitedir. Bu üniversite de 20 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. Burada sadece Kazak ve Türk öğrenciler eğitim görmüyor, 20'den fazla Türk ülkesinden öğrenci burada eğitim görüyor'' diye konuştu.





Türk ve Kazak milletlerinin birlik içinde hareket eden iki millet olduğunu vurgulayan Nazarbayev, ''Kazakistan bu yıl AGİT dönem başkanlığını üstlenmiştir. Türkiye'de Temmuz ayında Asya'da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı dönem başkanlığını üstlenecektir. Astana ve Ankara uluslararası politikada elele çalışıyor. İki ülke Asya ve Avrupa'da önemli rol oynayacaktır'' dedi.





Dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin biraz düştüğünü ancak bunu arttırmayı istediklerini ifade eden Nazarbayev, ''Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye ile Kazakistan arasında 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunmaktadır. Bizler, 3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartmayı istiyoruz'' diye konuştu.





Türkiye ve Kazakistan'ın enerji, tarım ve ticaret alanlarında işbirliği imkanları bulunduğunu anlatan Nazarbayev, ''Yeni Sinerji'' adı ile iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması için yeni bir proje oluşturulmasını istediğini söyledi.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Kazakistan'a gelen iş adamlarının kısa sürede 300 milyon dolarlık anlaşma imzaladıklarını anlatan Nazarbayev, ''Bu görüşmelerde 1 milyar dolarlık da iş yapılabileceğine dair görüşme olmuştur. İşte bu ziyareten en somut faydası budur'' dedi.





Kazakistan'da bulunan uranyum yataklarından elde edilen zenginleştirilmiş uranyumun degiştirilmesi konusunda Türkiye ile işbirliği imkanlarını araştırdıklarını anlatan Nazarbayev, iki kardeş ülkenin ilişkilerini her alanda arttırarak sürdüreceğini kaydetti.





Nazarbayev, açılışı her iki ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek Türk Dünyası Akademisi ile ilgili bir soruya da şu karşılığı verdi:



''SSCB dağıldıktan sonra Türk dili konuşan ülkeler ilişkilerini yeniden canlandırmak istedi. Elbette bütün Türk dili konuşan ülkelerin ekonomik ve sosyal durumları aynı değil. Biz Türk dili konuşan bütün ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak daha da iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz. Bu tür kurumlar yavaş yavaş gelişecektir. Bu tür kurumların varlığı ile Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ilişkiler de gelişecektir. Bizim ecdadımız, bizlerin birlik içinde gelişmesini isterdi. Türk bilim adamları ecdadımızın dünyaya katkılarını ayrıntılı bir şekilde incelemelidir. Onların dünyaya katkısı Avrupa'daki meslektaşlarından daha az olmamıştır. Dün Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde, Türkçe konuşan ülkelerden gelen öğrenciler güzel gösteriler yaptılar. İşte bizim ecdadımızın da bizden istediği budur.''



Nazarbayev, bir başka soru üzerine de Kazakistan'ın başkenti Astana'nın 10 yıl içerisinde bir bozkıra üzerine kurulduğunu ve kısa sürede dünyanın ilgisini çeken bir şehir haline geldiğini söyledi.