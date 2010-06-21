Gül, muhalefet liderlerini Köşk'e davet etti

T24 - Hakkarideki terör saldırılarında 11 şehit verilmesinin ardından Ankara'da yeni bir güvenlik zirvesi toplanacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün saat 10.00'da Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve terörle ilgili kurulların başkanlarıyla bir araya gelecek. Gül, ayrıca muhalefet liderlerini de Köşk'e davet ederek ikinci bir zirve çağrısı yaptı.



Toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılması öngörülüyor.



Yaşanan son terör saldırılarının ele alınacağı toplantı, saat 10.00'da başlayacak.



Bu toplantıdan sonra da Başbakan Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu toplayacak. Terör orada da ana gündem maddesi olacak.





İkinci zirve çağrısı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün başkanlık edeceği güvenlik zirvesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Köşk'e davet etti.



Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, son dönemlerde artan terör olayları nedeniyle bugün başkanlık edeceği güvenlik zirvesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere TBMM'de grubu bulunan üç siyasi partinin genel başkanlarını ayrı ayrı görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne davet etti.



Öte yandan Adıyaman'da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Köşk'te yapılacak görüşmeyi Güneydoğu temasları nedeniyle katılamayacağını salı günü konudan bilgilenecegini belirtti.



Zirvede BDP'yi yurt dışında olan Selahattin Demirtaş yerine genel başkan yardımcısı Gülten Kışanak temsil edecek.





