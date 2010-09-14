-GÜL: MORAL KAYNAĞI OLDUNUZ İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Basketbol Takımı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve yöneticilerini kabulünde, ''Türk halkına çok büyük katkı sağladınız, moral kaynağı oldunuz'' dedi. Tarabya Köşkü'ndeki kabulde konuşan Gül, A Milli Basketbol Takımının başarısından dolayı gerçekten çok mutlu olduklarını ifade ederek, başta Federasyon Başkanı Turgay Demirel ve Federasyon üyeleri ile koç Tanjeviç ve basketbolcuları ayrı ayrı tebrik ettiğini söyledi. Gül, ''Türkiye'ye tarifi mümkün olmayan çok büyük mutluluk yaşattılar. Spordaki başarılar sadece spor camiasıyla kalmıyor, Türkiye'ye çok büyük bir şan ve güç katıyor'' dedi. Tebrik emek için birçok ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakan ve siyasetçilerin aradığını, bazılarının telefonlarına mesaj gönderdiğini anlatan Gül, maçı seyrederken de mesaj gönderen ve tebriklerini ileten başkanların olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Türk halkına çok büyük katkı sağladınız, moral kaynağı oldunuz. Sporun sadece futbolla kalmadığını gösterdiniz. İnanıyorum ki bu şampiyonluktan sonra Türkiye'de basketbol çok ayrı bir şekilde hamle yapacaktır'' diye konuştu. Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'nin Ankara İstanbul İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde yapıldığını ve hepsinde de çok büyük bir ilgi gördüğünü anımsatan Gül, şampiyona nedeniyle Türkiye'ye binlerce gazeteci geldiğini, en son maçta bin 500 gazetecinin geldiğinin söylendiğini anlattı. Gül, bunların Türkiye'yi tanıtma açısından çok önemli olduğunu, milyarlarca dolar verilse bile Türkiye'nin bu kadar güzel tanıtılamayacağını vurguladı. Şampiyonanın Türkiye'de yapılması için 2005 yılında, başta Federasyon olmak üzere hükümetin, bakanların, herkesin çok büyük gayretleri olduğunu, çok büyük yarış sonucu Türkiye'nin bunu almayı başardığını dile getiren Gül, Türkiye'nin bu organizasyondan yüzünün akıyla çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, büyük spor tesislerinin çok kısa süre içinde yapıldığını kaydederek, biri Kayseri'deki başlangıç maçı, üçü İstanbul'da olmak üzere 4 maçı seyrettiğini söyledi. O sırada yanında olan bütün yabancıların, devlet adamlarının ve FİBA yetkililerinin, böyle güzel organizasyon ve salonlar için takdirlerini ilettiklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün bunlar, Türk gençliğine kaldı. Şimdi buradan sizi örnek alan, sizler gibi sporcular çıkacak. Bu gerçekten büyük bir moral kaynağı oluyor. Bir ülke, her şeyi ile başarılı oluyor. Sadece bir kolda başarı değil, topyekun bir yükseliş Türkiye'de söz konusu. Spor, bunun çok önemli ayaklarından birisi. Bütün Türk halkına bu muhteşem başarıyı kazandırdınız. Dünya ikincisi oldunuz. Dünyanın en önemli takımlarını, dünya şampiyonluğunu defalarca kazanan takımları yendiniz. Sırbistan 5 kez dünya şampiyonu olmuştu. Hepimizin gurur kaynağı oldunuz. Hepimize büyük mutluluk yaşattınız, Türkiye'ye güç verdiniz. Türkiye dışındaki Türklere güç verdiniz. Onların hepsinin başı çok dik oldu. Hepsi çok büyük coşku gösterdi. Bütün bunlardan dolayı, sizin başarınız hiç unutulmayacak. Herkes, kadirşinaslık içinde bu başarınızla övünecek.'' Cumhurbaşkanı Gül, antrenörün çok büyük fedakarlık yaptığının Türk halkı tarafından çok iyi bilindiğini de belirtti. -''HEDEFİMİZ; 2012 LONDRA OLİMPİYATLARI'NA KATILMAK''- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirel de organizasyonun başarılı geçtiğini,Milli Takımın başarılı olmasının esas hedeflerden biri olduğunu söyledi. Milli Takımın, gümüş madalya kazanması ve herkesi ortak bir coşkuda buluşturmasının Türk halkını çok mutlu ettiğini dile getiren Demirel, ''Bugünden sonra Türk basketbolunun daha da ilerlemesi için üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Türkiye'de sadece futbol değil, diğer takım sporlarının da başarılı olduğunu göstermek için önümüzde bir hedefimiz var. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmak. Sporcularımız inşallah önümüzdeki yıl oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda bu hakkı elde ederek, Türkiye'yi 60 yıl sonra tekrar temsil etme fırsatı yaratacaklar'' dedi. Yönetime ve sporculara verdiği destekten dolayı Gül'e teşekkür eden Demirel, bütün bu organizasyonda sadece küçük bir an olumsuz bir şeyin yaşandığını, madalya töreninde yaşanan o anın da kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Gül bunun üzerine söze girerek, ''Olabilir böyle şeyler'' dedi. A Milli Basketbol Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu da Cumhurbaşkanı Gül'ün kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, ''Bizi gerek İstanbul'daki, gerek turnuvadaki maçlarda hiç yalnız bırakmadınız. Bu bizi çok mutlu etti. Sporcular olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bize destek vermesinin bizim için ayrı bir manevi değeri var. Bu destekten ötürü çok teşekkür ederiz. Gönül isterdi ki sizin karşınıza altın madalya ile çıkalım. İnşallah hem sizi hem Türkiye'yi ikincilik de mutlu etmiştir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Türkoğlu'nun bu sözlerine ''Altın kadar kıymetli bir madalyanız var'' karşılığını verdi. Abdullah Gül, Türkiye'nin futbolda dünya üçüncüsü olduğunu anımsatarak, ''Basketbolda dünya ikincisi olarak basketbolda daha ileri olduğumuzu gösterdiniz. Bu seviyeye hiçbir spor dalında çıkamadık,'' dedi. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül'e, Turgay Demirel tarafından Dünya Basketbol Şampiyonası'nın altın, gümüş ve bronz madalyaları hediye edildi. Gül'e, Hidayet Türkoğlu, takım oyuncularının fotoğraflarının bulunduğu panoyu ve ikinci kaptan Kerem Tunçeri de milli takım oyuncularının imzaladığı 10 numaralı kendi formasını ile yine oyuncuların imzaladığı basketbol topunu verdi. Cumhurbaşkanı Gül'ün basketbolcuları ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirel ve yönetim kurulu üyelerini kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü. Bu arada, Ömer Onan, kabulden çıkışları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'e kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ziyaretine geldiklerini söyledi. Gül'ün desteğinin manevi anlamada çok değerli olduğunu dile getiren Onan, ''Çok güzel bir turnuva geçirdik. Dünyaya adımızı altın harflerle yazdırdık. Ülkemizin tanıtımı anlamında iyi hizmet ettiğimizi düşünüyorum'' dedi.