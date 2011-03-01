Gül, Mısırlı generallerle görüşecek

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından görevi devralan Mısırlı generalleri ziyaret edecek. Gül, Mısır'a 3 Mart Perşembe günü gidecek.



Gül, ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından Mısır'da yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey ile görüşme gerçekleştirecek. Mısır'ı demokratik seçime götüreceğini açıklayan Yüksek Askeri Konsey'e Hüseyin Tantavi başkanlık ediyor. Ziyaretiyle Mısır halkı ve devletiyle dayanışma içinde olduğunu göstermeyi amaçlayan Gül, geçiş dönemine ilişkin görüşlerini ilgililerle paylaşacak.





