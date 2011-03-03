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Gül Mısır'dan tatmin oldu: Tantavi halkın beklentilerini görmüş

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hüsnü Mübarek'in iktidardan indirilmesinden sonra Mısır'a giden ikinci devlet başkanı oldu.

03 Mart 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hüsnü Mübarek'in iktidardan indirilmesinden sonra Mısır'a giden ikinci devlet başkanı oldu. Gül'ü yönetimin başına geçen Mareşal Muhammed Hüseyin karşıladı. Görüşme sonrası konuşan Gül, askeri yönetimin Mısır halkının beklentilerinden farkında olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''ANA'' ile Mısır'a geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Kahire Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt ile öteki yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nda Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Gül, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Mısır ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ile görüşmesinde, Mısır'da Türkiye'nin tecrübelerini açık yüreklilikle paylaşarak, öngörülerini dile getirdiklerini belirterek, ''Şunu yakinen gördüm ki Sayın Mareşal Tantavi ve arkadaşları, Mısır gençliği ve halkının arzu ve beklentilerini görmüş vaziyetteler ve bu doğrultuda kısa süre içerisinde üstlerine düşeni yapacaklarını ifade ettiler ve Mısır'da demokrasinin gerçekleştirilmesinin de onurunu Mısır halkıyla beraber yaşayacaklarını ve yaşamak istediklerini de gördüm ve anladım'' dedi.


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