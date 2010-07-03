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Gül milyonluk saati almadığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 110 bin Euro'luk Montblanc saat aldığı iddiası yalanlandı.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 110 bin Euro'luk Montblanc saat aldığı iddiası yalanlandı.

Montblanc saatlerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan Rotap Saatçilik ve Kuyumculuk, dünyada sadece birer adet üretilen 200 saatin 11 tanesinin Türk müşteriler için ayrıldığını açıklamıştı. Bu saatlerin satış fiyatının ise 110 bin Euro olduğu belirtilmişti. Şirketin sahibi Mehmet Ali Bal bugün Zaman'da yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Montblanc marka saat sattıklarını, Gül'ün kalem ve cüzdanlarını da kendilerinden aldığını belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu iddialar yalanlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığının özellikle dış gezilerdeki hediyeleri olarak kullanılmak üzere ara sıra Mont Blanc'ın küçük kartvizitliklerinden, cüzdanlarından, kalemlerinden alındığı olabiliyor, ama bunların ederi en fazla bir kaç yüz avroyu buluyor. Bugüne kadar ne Cumhurbaşkanımız için ne de Cumhurbaşkanlığı makamı için böyle bir saatin alınması veya alınmasının düşünülmesi vaki değil. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok hassas. "



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