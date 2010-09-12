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Spor

GÜL MİLLİ TAKIMI AYAKTA ALKIŞLADI İSTANBUL (A.A)

12 Eylül 2010 03:13

-GÜL MİLLİ TAKIMI AYAKTA ALKIŞLADI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Sırbistan ile yaptığı yarı final maçını Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç ile birlikte izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bakanlar, tarihinde ilk kez finale çıkan milli takımın başarısını ayakta alkışladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bagış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, maçın son 5 salisesinde Sırbistan molasında ayağa kalkarak, maçın sonunu ayakta izledi. Maç sonunda Türk Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez finale çıkmasını ayakta alkışlayan Cumhurbaşkanı Gül ve bakanlara, Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç de eşlik etti.

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