Gül: Milletimiz gerçek bir kahramanını yitirmiştir

T24 - KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, vefat etmesi üzerine devlet erkanı, siyasiler ve gazeteciler açıklamalarda bulundu. Cumhubaşkanı Abdullah Gül, "Bıraktığı en büyük miras Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir" derken, Başbakan Erdoğan "İdealleri, KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır" yorumunda bulundu.



RAUF DENKTAŞ HAYATINI KAYBETTİ!





İşte Denktaş'ın ardından söylenenler:



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Bıraktığı en büyük miras Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir



“Sayın Denktaş'ın kaybı, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, tüm Türk Milletinin kaybıdır. Milletimiz gerçek bir kahramanını yitirmiştir. Halkının haklı davasına adanmış bir ömrün geriye bıraktığı en büyük miras şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının bu mirasa sahip çıkarak, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik yarım asırlık mücadelesinde başarıya ulaşması, merhum Denktaş'ın aziz hatırasını yaşatacak en önemli kazanım olacaktır. Kıbrıs Türk halkı, bu onurlu mücadelesinde, anavatan Türkiye'yi her zaman yanında bulacaktır.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu elim gününde, merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'a Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere, tüm Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ve Türk Milletine başsağlığı ve sabır dilerim. Ruhu şad olsun.”





Başbakan Erdoğan: İdealleri, KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır



“Kıbrıs Türklerinin yetiştirdiği değerli devlet adamı Denktaş'ın vefatı, sadece KKTC'de değil, Türkiye'de de derin bir hüzne yol açmıştır.Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olan merhum Denktaş'ın idealleri, uğruna hayatını vakfettiği KKTC topraklarında ebediyen yaşayacaktır.Bu kederli günde KKTC'deki kardeşlerimizin acılarını Türkiye olarak yürekten paylaşıyoruz.Merhum Denktaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Kıbrıs Türklerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.”





KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu: Bir tarih daha göçmüştür



“Bir tarih daha göçmüştür. Kıbrıs Türk halkının ve Türklük dünyasının başı sağolsun. Sadece Kıbrıs Türkü değil Türklük dünyası bir liderini kaybetmiştir. Yaslı aileye başsağlığı diliyorum.Elbette Kıbrıs Türk halkı Baba Denktaş'ı unutacak değildir. Kıbrıs Türkünün nerelerden nerelere geldiğini Sayın Denktaş'ın kitapları okunduğu takdirde, yetişen gençlerimiz de iyi anlayacaklardır. Nerelereden nerelere ve ne mücadeleler verilerek kimlerle gelindiğini elbette tarih yazacaktır. İşte bu tarihi zaman limiti içerisinde en önemli aktörlerden birisi Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'tır.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak



Merhum Denktaş, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil bütün Türk milleti için önemli bir değerdir. Merhum Denktaş, milletimizin Kıbrıs davasını her zaman çilesini çekmiş büyük bir vatansever, eşsiz bir devlet adamı ve yeri doldurulamaz bir şahsiyettir. Yaşadığı sürece Kıbrıs Türkünün varlığı ve bağımsızlığı için hayatını ortaya koymuş ve tüm ömrünü Kıbrıs davasına vakfetmiştir. Yeri hiçbir zaman doldurulamayacak ancak hatırası Türk milleti tarafından daima yaşatılacaktır.





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: Unutulmayacak hizmetler verdi



“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ı kaybettik. Kendisi özellikle Kıbrıs Türklerinin baskı politikalarına karşı yürüttüğü onurlu mücadelede oynadığı rol ile unutulmayacak hizmetler verdi. Kıbrıs mücahitleri ve Türk Halkı onun aziz hatırasını asla unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcı Arınç: Büyük bir liderdi



"O, görmezden gelinen, yok sayılmak istenen bir halkın varlık mücadelesini veren büyük bir liderdi. Milletimiz büyük ve yiğit bir evladını kaybetmiştir. Kendisini, verdiği büyük mücadelesinden dolayı daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun.”

9. Cumhurbaşkanı Demirel: Kıbrıs davasının kahramanıdır



“Türk dünyası, milletimiz, Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız, çok büyük bir evlatlarını kaybetmişlerdir. Allah rahmet eylesin. 50 seneyi aşan bir mücadelede kendisiyle beraber olduk. Yiğit, yürekli, inandığı davaya sadakatle bağlı bir devlet ve siyaset adamıydı. Kendisi, Kıbrıs davasının kahramanıdır. Hizmetleri unutulmayacaktır."





Başbakan Yardımcısı Bozdağ: “Türk milleti onu hayır ve dua ile yadedecek



“Türkiye ve KKTC ve Türk milleti Sayın Denktaş'ı ve onun Kıbrıs davası ve vatanı milleti, bağımsızlığı onuru ve haysiyeti için verdiği mücadeleyi ve elde ettiği başarıları hiçbir zaman unutmayacak. Kendisini her zaman hayır ve dua ile yadedecektir. Ve kurduğu KKTC'ye onun idealleri doğrultusunda sahip çıkmaya devam edecektir.”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Büyük üzüntüsü içindeyiz



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatıyla ilgili, ''KKTC'nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri ve KKTC'nin bugüne gelmesine en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''KKTC'nin kuruluşunda büyük emeği olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin lideri ve KKTC'nin bugüne gelmesine en büyük katkıyı yapan kurucu devlet başkanı Rauf Denktaş'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Anısı önünde her zaman saygıyla eğileceğimiz, büyük devlet adamı Rauf Denktaş'a rahmet, Denktaş ailesi, KKTC halkı ve Türk dünyasına başsağlığı diliyorum.''





Prof. Dr. Mümtaz Soysal: Tutumu herkese örnek olacak kadar eşsizdi



Her şeyden önce insandı. Bırakın Türkiye için yaptıklarını, Kıbrıs için yaptıklarını, büyük bir insan ve kahramandı. Tutumu herkese örnek olacak kadar eşsizdi.





CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal: Tarih onu haklı çıkardı



Türkiye ve bölgenin önemli bir insanını kaybettik.Bir hukukçu olarak başladığı siyasi kariyerini buralara kadar getirdi. Çok büyük acılar çekti. Büyük suçlamalara maruz kaldı. Ancak tarih onun konumunu haklı çıkartacak şekilde istikamet etti. Siyasi karalığı ve derinliği tartışma götürmezdi. Neşeli, şakacı ve çevresiyle fevkalede ilişkiler kuran sıradışı bir insandı.





KKTC Eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat: Kıbrıs Türk tarihi ile bütünleşmişti



Tarihi bir kişiydi. Kıbrıs Türkü'nün tarihinde çok önemli ve büyük roller üstlenmişti. Kıbrıs Türk Tarihi ile neredeyse bütünleşmişti. Kendisini kaybetmek tabiki büyük bir boşluk yaratıyor. Bu boşluğu doldurmak için çok çalışmak gerekecek. Hepimizin başı sağolsun.





DSP Genel Başkanı Türker:





DSP Genel Başkanı Masum Türker, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatına ilişkin, “KKTC ve Türkiye için büyük kayıptır, Allah rahmet eylesin” dedi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay: Kıbrıslı Türklerin haklı davalarını yılmadan savundu



“"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ı bu akşam kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıbrıs Türklerinin haklı davalarını yıllarca yılmadan ve yorulmadan savunagelmiş ve Kıbrıs mücadelesinin unutulmayacak ismi olan sayın Denktaş'a Allah'tan rahmet, Kıbrıs Türklerine, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."





KKTC Başbakanı İrsen Küçük: Herkes için büyük bir kayıp



Başbakan İrsen Küçük de Rauf Denktaş'ın hem kendisi hem de Kıbrıs Türk halkı için ayrı öneme sahip bir lider olduğunu belirterek, Denktaş'ın vefatının herkes için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Hem Denktaş hem de Dr. Fazıl Küçük ile uzun yıllar çok yakın olduğunu ifade eden Başbakan Küçük, gençlik yıllarında Kıbrıs davası ve mücadeleyi birlikte konuşup, bu konuda yapılanları, yapılabilecekleri onlarla ele aldıklarını hatırladığını söyledi.Denktaş'la anılarını unutmasının mümkün olmadığını vurgulayan Küçük, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş'ın yakın tarihte hayatlarını kaybettiklerine dikkati çekti.









