Gül, MGK toplantısı sonrası muhalefeti bilgilendirecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her MGK toplantısı sonrası TBMM Başkanı ile ana muhalefet partisi liderini bilgilendirecek. Gül, bu çerçevede bugün başkanlık edeceği MGK toplantısının ardından Cuma günü Çiçek ile Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne davet etti.



Cumhurbaşkanı Gül’ün MGK’da ele alınacak terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin konularda Çiçek ile Kılıçdaroğlu’nu aydınlatması bekleniyor.



Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Meclis’i bilgilendirin” çağrısı yapmıştı. Köşke davet edilenler arasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bulunmaması dikkat çekiyor. Ancak, Bahçeli Gül’ün daha önce ‘açılım’ konusuyla ilgili yaptığı davete ve Meclis’te yemin kriziyle ilgili parti liderlerine yaptığı görüşme çağrısına olumsuz yanıt vermişti.

MGK toplanıyor



MGK olağan toplantısı Çankaya Köşkü’nde bugün yapılacak. Toplantıda terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve Suriye ile ilgili gelişmeler masaya yatırılacak. Yeni komuta kademesi ilk kez MGK’ya katılacak. Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon da kurul toplantısına katılarak Suriye’deki gelişmelere ilgili bilgi verecek.

