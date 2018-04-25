T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Gül, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkacak, parlamenter sisteme dönmeyi vaat edecek"

"Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi, onun gözü Akşener'in üzerinde"

25 Nisan 2018 12:03

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde aday olacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Selvi, "Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor" dedi.

Selvi, "Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gül arasında geçen görüşmeyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi."



 

ETİKETLER

Abdullah GülTayyip Erdoğanparlamenter sistemAbdulkadir SelviAKPMHPCHPHDP24 HAZİRAN 2018

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24