"Gül, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkacak, parlamenter sisteme dönmeyi vaat edecek"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde aday olacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi. Selvi, "Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor" dedi.

Selvi, "Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Gül arasında geçen görüşmeyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi."





