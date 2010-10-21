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Gül makam aracı yerine helikopteri seçti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul trafiğinde sıkışıklığa meydan vermemek için kentin diğer yakasına makam aracı yerine helikopterle gitti.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul trafiğinde sıkışıklığa meydan vermemek için kentin diğer yakasına makam aracı yerine helikopterle gitti.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konvoyu yollarda artık daha seyrek görülecek. Gül ilk kez bir açılışa makam arabası yerine helikopterle gitti.


Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tahsis edilen helikopteri kullanan Gül'ün gerekçesi zaman kazanmak ve trafiği rahatlatmak.


Bir süre önce konvoyu yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddialar ortaya atılmış ancak asılsız çıkmıştı.


Yeditepe Üniversitesi’nde açılışa katılan Gül, öğrencilerle ayaküstü sohbet ederken habercilerin türbanla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.


Öğle saatlerinde Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yle görüşen Gül'ün sonra Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'la biraraya geldi topkapı sarayı bahçesinde turistlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ardından iki cumhurbaşkanı ve First Ladyler, Aya İrini'de Alman Oda Orkestrası’nın konserini dinledi.

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