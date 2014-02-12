Gül: Lüzumsuz dedikodular ve kavgalar içine girmezsek hizmetler sürer

Batıkent-Sincan metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bütün bunların yapılabilmesi için önce huzur ve istikrar gerekir. Barış gerekir. Yoksa enerjimizi lüzumsuz dedikodulara harcarız. Ama enerjilerimizi sinerji haline dönüştürmemiz için istikrar ve huzur her şeyin başıdır. Şüphesiz ki demokraside farklı fikirler vardır. Ama bunların hepsinin medeni şekilde yarışması da demokrasinin bir şartıdır. Lüzumsuz dedikodular ve kavgalar içine girmediğimiz sürece 10 yılda ne kadar büyük hizmetler yapıldıysa, bunlara yenilerinin ekleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Batıkent-Sincan metrosunun açılış töreninde konuştu.

İşte Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Hep beraber buraya Batıkent’te metroyla geldik. Sizler de bu metroyu sabah akşam kullanacaksınız ve yollarda geçen zamanlarınıza, acıdığınız zamanlarınıza artık acımayacaksınız. Bütün ankaralı vatandaşlarıma özellikle Sincan ve çevresindeki bütün vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran metronun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, yerli yabancı şirketlerine, işçisinden mühendislerine teknisyenlerine kadar herkese çok teşekkür ediyorum.

Ama bu projelerin gerçekleşmesi için esas karar verenler ve bununla ilgili finansmanını sağlayanlar ve bizzat takip edenler, başka değerli kardeşim Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma bakanları Lütfü Elvan bey, gözlerim aradı kendisini Binali beyi göremedim ama. Altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesinde Türkiye’nin her bir yanında çok büyük hizmetleri geçti. Başkan Melih Gökçek beye emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Şu bir gerçek ki bu metroları yapmakta geciken bir ülkeyiz. Aslında metrolar 200 sene önce dünyanın büyük şehirlerinde yapılmaya başladı. O yıllarda İstanbul’da biz de başlamıştık. Galata – Karaköy. Ama daha sonra ara verdik. Şimdi çok şükür son 10 yılda İstanbul ve Ankara’da metro hizmetleri geliştiriyoruz. New York’u, Londra’yı, Paris’i bilenler bilir. Yerin üstü kadar yerin altında yol vardır.

Farklı fikirler medenice yarışmalı

Bu hizmetler değerli hizmetler. Bir ülkeyi gelişmiş yapan bir ülkeyi güçlü yapan ve o ülkenin yöneticilerinin karşısında mutlu yapan bu hizmetleri devreye sokabilmektir. Türkiye bunları gerçekleştirmeye başladı. Bundan birkaç ay önce Marmaray projesi gerçekleşti. Şimdi de bu metroları gerçekleştiriyoruz. Bütün bunların yapılabilmesi için önce huzur ve istikrar gerekir. Barış gerekir. Yoksa enerjimizi lüzumsuz dedikodulara harcarız. Ama enerjilerimizi sinerji haline dönüştürmemiz için istikrar ve huzur her şeyin başıdır. Şüphesiz ki demokraside farklı fikirler vardır. Ama bunların hepsinin medeni şekilde yarışması da demokrasinin bir şartıdır. Lüzumsuz dedikodular kavgalar içine girmediğimiz sürece 10 yılda ne kadar büyük hizmetler yapıldıysa, bunlara yenilerinin ekleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Bir süre bedava olsun

Marmaray’da yine açılışı yaparken orada şunu söyledim. Böyle büyük hizmetler yapılınca, bir süre herkesin bundan faydalanması için, bir süre ücretsiz olabilir demiştim. Şimdi de sayın Başbakan’a, belediye başkanına sizlere sesleniyorum. Herhalde Sincan için de böyle bir şey düşünebilirsiniz. Belki bir hafta düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabi yine karar sizin olacaktır.

Sayın Başbakanımız bir hafta için ücretsiz herkes seyahat etsin demişsiniz. Tebrik ederim sağ olun hayırlı olsun.