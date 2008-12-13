'Gül, Kuzey Irak'a da geçecek' iddiası

Kerkük saldırısını Türkçü örgüt üstlendi

Son olarak Kerkük'te 55 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı intihar saldırısı ile sarsılan Irak'a 20 Aralık'ta bir gezi düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Talabani ile birlikte Kerkük, Erbil ve Musul'a gitmesi bekliyor. Gül ve Talabani, bölgedeki Türkmen, Sünni ve Kürt gruplarla biraraya gelecek.Bayramın son günü Kerkük'ü kana bulayan intihar saldırısı sonrası başsağlığı için Talabani'yi arayan Cumhurbaşkanı Gül, "tarihi" kararı bu görüşmede verdi. Talabani dün bir araya geldiği Kerküklü Türkmenler'e, "Sayın Gül'le görüştüm, 20 Aralık'ta birlikte Kerkük'e gelmeyi planlıyoruz" dedi.Türkiye'nin Irak Özel Temsilcisi Büyükelçi'nin Cumhurbaşkanı Gül'ün Irak ziyareti üzerinde çalıştığı belirtilirken, Irak lideri Celal Talabani, 20 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Kerkük'ü ziyaret edeceklerini açıkladı. Talabani'nin bu açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Planlama yapılıyor ama tarih kesinleşmedi” dedi.Gül'ün ziyaretinin en önemli boyutlarından biri Irak topraklarında yuvalanan PKK'ya karşı yürütülecek işbirliği olacak. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde önemli bir ilerleme sağlanması beklentisinin hakim olduğu Ankara'da, bazı birimlerin bayramda izin yapmayıp bir hazırlık yürüttükleri de iddia edildi.Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre ise Cumhurbaşkanı Gül'ün Irak ziyareti sonrası İmralı'ya yeni "PKK yöneticilerinin" gelebileceği yönünde. "Öcalan'ı kastetmiyorum ama İmralı'ya yeni mahkumların nakledilmesi için infaz kurumlarının hazırlanması boş bir uğraş değil" denilen haberde, 2009 yılında İmralı'ya yeni misafirler gelmesinin sürpriz olmayacağı ifade edildi.Irak Cumhurbaşkanı talabani, Cumhurbaşkanı Gül'ün, 20 Aralık'ta yapacağı Irak gezisine Kuzey Irak'ı da dahil ettiğini açıkladı. yeni Şafak gazetesi ise, Gül'ün bu geziden "eli boş" dönmeyeceğini ve İmralı'ya yeni infaz kurumlarının bu hazırlığın bir ürünü olduğunu ileri sürdü