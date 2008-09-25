Gül: Kürtler de Irak’ın bir parçası

BM Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Kürtler'in de Irak'ın bir parçası" olduğunu, Türkiye'nin Iraklı Kürtler'i Irak ile Türkiye arasında dostluğu geliştirici ve pekiştirici bir yapı olarak gördüğünü" söyledi.



Abdullah Gül, kendisine madalya veren Amerikan Dış Politika Derneği'nde (FPA) yaptığı konuşmanın ardından katılımcıların türlü konulardaki sorularını yanıtladı.



Gül, Irak'taki Kürtler ile ilgili bir soru üzerine, Irak'ta Araplar, Türkmenler, Kürtler, Sünni ve Şiiler gibi türlü etnik gruplar ve mezhepler bulunduğunu, bunların içinde yer alan Kürtler'in de Irak'ın bir parçası olduğunu söyledi. Gül, tüm bu gruplara mensup insanların Irak vatandaşı olduğunu belirten Gül, "Irak içinde anayasalarına göre daha özel konumları var, bunlar tanınmış vaziyette, dolayısıyla Kürtler'siz bir Irak düşünebilmek mümkün değil" dedi.



Gül, Irak'ta cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı ve dışişleri bakanının hep Kürt kökenli Irak vatandaşı olduklarını kaydederek, "Tüm bunlar şunu gösteriyor ki Kürtler, Irak'ın en önemli parçalarından biri, eğer etnik açıdan konuşacak olursak" diye konuştu.



Ulusların huzur, barış ve refah içinde olmalarının önemli olduğunu belirten Gül, Kürtler ile Türkler'in dost ve akraba olduğunu belirterek, en zor koşullar altında bile Türkler ve Türkiye'nin sürekli Irak Kürtleri'ni koruduklarını ve Türkiye'nin onlar için sığınacakları bir yer olduğunu bildirdi. Gül "Biz onları (Iraklı Kürtleri) Irak ile Türkiye arasındaki dostluğu geliştirici ve pekiştirici bir yapı olarak görüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül'e madalya



Bu arada New York merkezli Dış Politika Derneği tarafından Türkiye'nin Ortadoğu'daki barışın gelişmesi konusunda gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Gül’e madalya verildi.



Dış Politika Derneği tarafından düzenlenen "Dünya Liderlik Forumu"na katılan Abdullah Gül, bu çerçevede yaptığı konuşmada, bugün kendisine sunulan madalyanın, Türkiye'nin, sorunlu Ortadoğu bölgesine uzun süreli barış ve istikrarı getirmek için gösterilen kalıcı çabalara yaptığı katkının uluslararası topluluk tarafından takdir edildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

