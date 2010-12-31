Gül: Kürtçe bilmiyorum, bilsem konuşurdum

T24

Gül, Diyarbakır'da zılgıtlarla karşılandı

Baydemir, Kürtçe-Türkçe sözlük hediye etti

Baydemir'den Gül'e sunum

Gül: Daha çok fırsat olacak



Valiliğe ziyaret

Gül: Sorunları daha yakından göreceğim

Havaalanında halaylı, zılgıtlı karşılama

Jetler göğü inletti

İlk durak Valilik



Yemeğe şehit yakınları da katılacak

Gül belediye ziyareti sırasında şunları söyledi:"Diyarbakır’a ikinci kez geliyorum. Ama ilk ziyaretim çok kısa olmuştu. Diğer illerimi ziyaret çerçevesinde gerçekleşmişti. Diyarbakır’da daha fazla vakit geçirip, diyarbakır’ın sorunlarını görmeyi arzu ediyorum. O yüzden bu ziyareti gerçekleştiriyorum.Diyarbakır, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisidir. Diyarbakır aslında açık bir hava müzesi gibidir. Diyarbakır’da yaşayanlar bunu fark etmeyebilirler. Ama buradaki her eser çok değerlidir. Gelinip görülmesi gereken tarihi önem ifade eden yerlerdir.İnanıyorum ki çok daha fazla gelişecektir. Kalkınacaktır. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu millet içinde farklı farklı övündüğümüz zenginliklerimiz vardır. Bunları zenginlik olarak görmemiz gerekir.Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili Türkçe’dir. Bu böyle de devam edecektir. Ayrıca devletin ve kamu kurumlarının dili Türkçe’dir. Ama halkımızın içerisinde farklı farklı dilleri konuşan vatandaşlarımız vardır. Burada Kürtçe konuşuluyor, başka yerde Arapça konuşan vatandaşlarımız var. Bunların hepsi bizimdir, bizim dilimizidir. Zaten anayasa’mızda kültür mirasını korumakta vardır. Bu çerçeve içerisinde gayet sağlıklı şekilde bakmamız gerekir. Hep beraber gayet olumlu yapıcı bir şekilde, ülkemizi daha güçlü hale getirmek için de el birliğiyle çalışmamız gerekir."Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Gül’e Menengiç kahvesi ikram etti.. Baydemir, ayrıca Gül’e bir de Türkçe-Kürtçe sözlük hediye etti. Baydemir’in resmi ziyaretleri dışında, Gül’ün tüm ziyaretlerine katılacağı belirtiliyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, ziyareti sırasında yaptığı sunumda, “Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Kürt siyasetçilerinin ana dil ve demokratik özerklik konusundaki talep ve önerilerine tahammül edilmemesi de son derece kaygı vericidir” ifadesini kullandığı belirtildi.Başkan Baydemir, makamında kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül'e bir sunum yaptı.Sunuma ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Baydemir kentin sorunları ve yapılan hizmetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Gül'e bilgi verdi. Baydemir'in sunumunda, şunları dile getirdiği bildirildi:“Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin de ifade ettiği gibi, Türkiye'nin en büyük sorunu Kürt sorunudur. Bu sorun mevcut haliyle sadece Kürt vatandaşlarımızı değil, tüm ülke insanını etkilemekte; sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de ipotek altına almaktadır. Artık iyice görülmüştür ki, bu soruna asayiş ve güvenlik perspektifinden yaklaşmak sonuç vermemektedir. Bugüne kadaryaşadıklarımızda sonucu herkes için ağır olan bir 'isyan ve bastırma' döngüsüolarak özetlemek mümkündür. Oysa ki sorunun özü, insan ve halk olmaktan kaynaklı hakların kullanılamama sorunudur. Bu bağlamda, Türkiye'nin Kürt sorunu bir Anayasal ve yönetsel demokrasi sorunudur. Çözüm de demokratikleşme, yeni bir Anayasa ve adem-i merkeziyetçi bir siyasi-idari yönetim anlayışıyla mümkündür.”Baydemir'in, sunumunda son günlerdeki ana dil ve demokratik özerklik konusundaki tartışmalara da değinerek, “Kürt siyasetçilerinin ana dil ve demokratik özerklik konusundaki talep ve önerilerine tahammül edilmemesi de son derece kaygı vericidir. Unutmamalıyız ki ancak müzakere ederek, birbirimizi dinleyip anlayarak ve ön yargılardan arınarak ortak paydalarda buluşup, barışı tesis edebiliriz” dediği belirtildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır valiliğini ziyaretinde gazetecilerin “mesaj” taleplerine cevap vermedi ve “Daha birçok fırsatlar olacak, konuşmalar yapacağım. Konuşmalarımda sizin beklediğiniz birçok fikrimi, düşüncemi, tartışılan konularla ilgili neler düşündüğümü paylaşacağım” dedi.Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır'daki temaslarına Valiliği ziyaret ederek başladı. Cumhurbaşkanı Gül'ü, valilik önünde toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Gül'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar “Diyarbakır seninle gurur duyuyor” diyerek tezahürat yaptılar. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine gül atan vatandaşları el sallayarak selamladı.Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Toprak, burada Gül'e, içkale surlarını ve Malabadi Köprüsü, Ulu Cami ve şehrin tarihi yerlerini gösteren iki ayrı tablo hediye etti.Gül, Toprak'ın makamında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Diyarbakır'ı ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi. İlk ziyaretinin, Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra bölge illerini kapsadığını ve kısa olduğunu hatırlatan Gül, 2010'un son günlerine rastlayan bu geziyi yapmayı uzun süredir arzu ettiğini belirtti. Gül, “Bu ziyareti bir süre önce planlamıştık. Bugün de ikinci kez Diyarbakır'da olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:“Havaalanından itibaren büyük bir coşkuyla, muhabbetle, sevgiyle beni karşılayan bütün Diyarbakırlı vatandaşlarımı ben de sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli illerinden birisidir. Sadece Anadolu'nun değil, tarih boyunca bütün Ortadoğu'nun merkezi olmuş çok büyük bir medeniyet, ticaret ve kültür merkezidir burası... Bugün de aynı şekilde bu önemini devam ettirmektedir.Şüphesiz ki bütün illerimizin bir kalkınma yarışı içerisinde olduğu bir dönemde Diyarbakır'ın da bir çok meselesi, sorunları vardır. Bütün bunları yakından bir kez daha görmek, bilmek için buradayım. 2 gün boyunca Diyarbakır'da olacağım ve geceyi burada geçireceğim. Bu süre içerisinde gerek vali beyden gerek belediye başkanından ille ilgili tüm bilgileri alacağım, bana brifingler verilecek, üniversiteyi ziyaret edeceğim, Diyarbakır'ın ileri gelenleriyle bir araya geleceğim ve çok daha yakından buranın sorunlarını göreceğim. Onun için gerçekten çok mutluyum.”Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ANA uçağıyla Diyarbakır'a indi. Gül'ü, havaalanında Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir başta olmak üzere kalabalık bir bürokrat grubu karşıladı. Gül'ün karşılanması sırasında Diyarbakır semalarında jetler uçtu. Jetlerin, güvenlik için mi yoksa rutin uçuş için mi uçtuğu bilinmiyor.Cumhurbaşkanı Gül, askeri kıtayı selamladıktan sonra kendisini karşılamaya gelen vali, belediye başkanı, eski ve yeni milletvekilleriyle tokalaştı. Gül, bunun ardından Diyarbakır folklor ekibinin kendisi için hazırladığı karşılama gösterisini izleyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.Tam bu sırada, Diyarbakır semalarında jetler uçtu. Jetlerin, güvenlik için mi yoksa rutin uçuş için mi uçtuğu bilinmiyor. Fotoğraf çekiminin ardından Gül, havaalanı çalışanlarını selamladıktan sonra alandan ayrıldı.Havaalanında bürokratların yanı sıra çok sayıda vatandaş da Gül'ü bekledi. Yüzlerce vatandaş, makam aracına yönelen Gül'ü kırmızı karanfillerle karşıladı.Cumhurbaşkanı Gül, yılın son günü olan 31 Aralık’ta ise Diyarbakır’ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Gül'ün cuma günü Gazi Caddesi'nde ‘Halkla Buluşma' toplantısında, Kürtçe yayın yapan TRT 6'nın tarihi Cahit Sıtkı Tarancı Evi'nden canlı yayınladığı programa da katılıp Rojev (Gündem) adlı programa da katılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Gül'ün bu akşam Diyarbakır'daki yemeğine 28 Temmuz 2004 tarihinde şehit düşen Abbas Yoldaş'ın yakınlarının da katılacağı öğrenildi.