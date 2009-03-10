Gül: Kürt sorununda iyi şeyler olacak

Cumhurbaşkanı Gül, Barack Obama’nın ABD Başkanı olmasıyla birlikte yeni bir dünya düzeni kurulması için imkan doğduğunu belirterek, “Yeni bir çağ açılabilir” dedi. Gül, Kürt sorununa ilişkin de ilginç açıklamalar yaptı.





NTV'den Ruşen Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tahran’a giderken uçakta Kürt sorunu ve dış politikayla ilgili önemli mesajlar verdi.



'Kürt sorununu sınırdışına yüklemek yanlış'



Kürt sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok iyi şeyler olacağını söyleyen Gül, “Bu meseleyi sadece sınırdışına yüklemek yanlış olur” dedi.



'Yeni çağ açılabilir'



Barack Obama’ın başkan seçilmesiyle yeni bir dönemin başladığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, yeni fırsatların doğduğunu söyledi.



Esas sorumluluğun ABD’de olduğunun altını çizen Gül, “Herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Türkiye ve İran’nın da dahil olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleri de görevlerini yerine getirmeli” dedi.



“Gerçek anlamda yeni bir dünya düzeni kurma imkanına sahip olunduğunu” ifade eden Gül, “Yeni bir çağ açılabilir” dedi.



Ortadoğu’da kalıcı anlamda bir güvenliğin sağlanabileceğini ifade eden Abdullah Gül, bunun için İsrail’in güvenliği konusunun halledilmesinin şart olduğunu söyledi.



'İran da ele alındı'



Cumhurbaşkanı Gül, ABD Başkanı Barack Obama’nın ziyaretinin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın gelmesinden kısa bir süre önce kesinleştiği bilgisini verdi. Ayrıca Clinton ile görüşmede İran konusunu da ele aldıklarını açıkladı.









