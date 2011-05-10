-GÜL KUPA FİNALİNİ İZLEYECEK KAYSERİ (A.A) - 10.05.2011 - Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular, sahaya yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda hazırlıklar sürüyor. Stat zeminindeki çimler biçilerek, son bakımı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş Genel Koordinatörü Ali Üstünel, Kayseri'nin son dönemlerde ulusal ve uluslararası önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını anımsattı. Yarın da yeni bir heyecanın yaşanacağı organizasyon için farklı etkinlikler hazırlandığını ifade eden Üstünel, ''Maçtan önce, Erciyes Üniversitesi öğrencileri dans gösterisi sunacak. Lazer ışık gösterisinin ardından futbolcular, sahaya yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla çıkacak. Onların da bu ambiansı yaşamaları sağlanacak. Maçtan sonra da çeşitli sürprizlerimiz olacak'' dedi. Yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın da izlemesi bekleniyor.